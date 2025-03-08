موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث المباشر.

تقام المباراة يوم الأحد التاسع مارس/آذار 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي. وتنطلق صفارة بداية المباراة السادسة والربع مساء (18:15) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، الخامسة والربع (17:15) بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم فرانسيسكو خوسي هيرنانديز.

وانتهت مواجهة الذهاب على ملعب تيريزا ريفيرو بالتعادل 3-3.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليغا برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، و3 نقاط عن ريال مدريد ثالث الترتيب.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وفايكانو:

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports HD 1 French

كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويستعيد ريال مدريد خدمات نجمه وصانع ألعابه الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام بعد إكماله عقوبة الإيقاف لمباراتين محليا، لكن النادي الملكي قلق بشأن أداء مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي في آخر مباراتين.

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بعد بداية بطيئة في الموسم، وصل النجم الفرنسي إلى المستوى الرائع الذي توقعه الجميع منه، لكنه فشل في إيجاد طريق الشباك ضد ريال بيتيس (1-2) في نهاية الأسبوع الماضي وضد أتليتكو مدريد في دوري الأبطال.

اعترف المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأن حالة مبابي تأثرت بمشكلة في أسنانه، وقال عقب الفوز على روخيبلانكوس قاريا "لم يكن يعاني من أي مشاكل بدنية، ولم يتمكن من التدرب كثيرا لأن آلام أسنانه لم تسمح له بذلك".

يحتل رايو فايكانو المركز السابع، بفارق 12 نقطة عن أتلتيك بلباو الرابع، ويقاتل من أجل اللعب في مسابقة قارية الموسم المقبل.

خسر فريق المدرب إينييغو بيريس أمام برشلونة 0-1 في فبراير/شباط الماضي، لكنه استحق المزيد من المباراة حيث أظهر أنه قادر على التألق أمام أفضل فرق الدوري.