ليفربول يهزم ساوثهامبتون وصلاح يحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإنجليزي

واصل ليفربول تحليقه وسيره بثبات نحو لقبه الثاني فقط منذ 1990 بعدما حول تخلفه أمام ضيفه ساوثهامبتون الأخير إلى فوز صعب 3-1 بفضل ثنائية للمصري محمد صلاح، السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب "أنفيلد"، عانى ليفربول في الشوط الأول ليس على صعيد الأداء والسيطرة بل بسبب عدم الفعالية. لكنه وبعدما التخلف في نهايته، عاد بقوة في الشوط الثاني، محققا فوزه الثالث تواليا والـ21 هذا الموسم، ما سمح له الابتعاد في الصدارة بفارق 16 نقطة عن ملاحقه أرسنال الثاني الذي يحل الأحد ضيفا على غريمه مانشستر يونايتد.

وبغياب مدربه الهولندي أرنه سلوت عن مقاعد البدلاء بسبب الإيقاف، ضغط ليفربول الذي يستقبل سان جيرمان إيابا الثلاثاء، منذ البداية ضد فريق لم يخسر أمامه في الدوري منذ مارس/آذار 2016 (1-3 خارج الديار)، لكن صلاح ورفيقيه في المقدمة الأوروغوياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياس بدوا عاجزين عن الوصول إلى المرمى واختراق التكتل الدفاعي للضيوف.

🔥⚽️ محمد صلاح يُسجل الهدف ثالث للريدز والـ27 له هذا الموسم#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/51hx5p5xJF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 8, 2025

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وبقي التعادل السلبي سيّد الموقف حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول حين جاء الهدف من الجهة المقابلة خلافا لمجريات اللعب، وذلك بعد خطأ مشترك من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وحارس مرماه الدولي البرازيلي أليسون، ما سمح للإيرلندي ويل سمولبون في خطف الكرة وتسديدها من زاوية صعبة في الشباك (1+45).

لكن بعد دخول هارفي إليوت، صاحب هدف الفوز على سان جيرمان، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والاسكتلندي أندرو روبرتسون خلال الاستراحة، كشر ليفربول عن أنيابه منذ الثواني الأولى للشوط الثاني وحاصر ضيفه في منطقة الجزاء حتى أدرك التعادل عبر نونيز الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى عبر دياس، فغمزها في شباك الحارس آرون رامسدايل (51).

ولم ينتظر "الحمر" طويلا لتسجيل هدف التقدم الذي جاء من ركلة جزاء اقتنصها نونيز من سمولبون، صاحب هدف التقدم للضيوف، وانبرى لها صلاح بنجاح (54) ثم كرر الأمر في الدقيقة 87 بعد لمسة يد في المنطقة المحرمة على الياباني يوكيناري سوغاوارا، رافعا رصيده إلى 27 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

⚽️🔥 محمد صلاح من ركلة جزاء يمنح ليفربول هدف التقدم#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/4zziRGGd5s — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 8, 2025

صلاح يعادل رقم أغويرو

وبهدفيه في مرمى ساوثهامبتون، رفع صلاح رصيده لـ184 هدفا في المركز الخامس بترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز معادلا رقم الأرجنتيني أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق.

ويحتاج "الفرعون المصري" لتسجيل 3 أهداف أخرى من أجل معادلة رقم المهاجم أندي كول، صاحب المركز الرابع (187 هدفا).

كما أصبح صلاح الهداف التاريخي للريدز أمام ساوثهامبتون برصيد 11 أهداف متجاوزا رقم إيان راش أسطورة الفريق السابق (10 أهداف).