شاهد.. كريستيانو رونالدو لشبيهه: أنت قبيح جدا
تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مع شبيهه على المدرجات بطريقة مثيرة للجدل، وذلك قبل مباراة "العالمي" وضيفه الشباب في بطولة دوري روشن السعودي أمس الجمعة.
وخلال عمليات الإحماء التي سبقت المباراة، ظهر شخص بالمدرجات يرتدي قميص منتخب البرتغالي ويشبه رونالدو إلى حد كبير، وأخذ ينادي على "صاروخ ماديرا" من أجل لفت انتباهه.
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وبالفعل انتبه رونالدو (40 عاما) لهذا المشجع ثم ردّ عليه بطريقة أثارت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
واقترب رونالدو من هذا المشجع، وقال له بطريقة مازحة "أخي، أنت لا تشبهني. لا تشبهني أبدا".
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كريستيانو رونالدو لـ شبيهه :
انت لا تشبهني انت شين 😅#النصر_الشباب pic.twitter.com/aNrTBDURSZ
— KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) March 7, 2025
وتابع أفضل لاعب في العالم 5 مرات "أنت قبيح جدا" لكن يبدو أن المشجع تقبّل هذه الكلمات بروح فكاهية حيث قال للدون "أنت الأفضل، أنت الأفضل".
بعدها بدا رونالدو مبتسما وأنهى تفاعله مع هذا المشجع بعد أن رفع له شارة الإبهام.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يحاول فيها هذا الشاب جذب انتباه رونالدو إذ فعل ذلك للمرة الأولى قبل انطلاق مباراة النصر والاتفاق ضمن نفس المسابقة، يوم 21 فبراير/شباط الماضي.
ويومها لاحظ رونالدو أحد المشجعين بالمدرجات يلوّح له بحرارة محاولا لفت انتباهه، وفي البداية لم يكترث البرتغالي له لكن الصدمة بدت واضحة جدا على وجهه عندما نظر إليه للمرة الثانية.
ردة فعل رونالدو بعد مشاهدته شبيهه 😂#النصر_الاتفاق #الاتفاق_النصر#كورة_بريك https://t.co/qSx2drVPHW pic.twitter.com/fhzzIce316
— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) February 21, 2025
ثم التفت رونالدو إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش زميله في النصر وطلب منه النظر إلى ذلك المشجع، وعندما لاحظ الأخير الشبه المذهل انفجر الثنائي ضاحكين.
وسجل رونالدو أمس هدفا في مرمى الشباب لكنه لم يكن كافيا لمنح فريقه النقاط الثلاث، بعد أن نجح الفريق الضيف في فرض نتيجة التعادل 2-2 على "العالمي".
صوت الشباك 🎶
صاروخ كريستيانو رونالدو يستقر في المرمى 🚀🇵🇹 #دوري_روشن_السعودي | #النصر_الشباب pic.twitter.com/jmU1S5paZp
— دوري روشن السعودي (@SPL) March 7, 2025
وبهذا التعادل وصل رصيد النصر عند 48 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 10 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.