شاهد.. خسارة صادمة لبايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني

أهدر بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تقدمه بهدفين وسط جماهيره ليخسر 3-2 أمام ضيفه بوخوم السبت، وهو ما يشكل صدمة للفريق خلال استعداده لمواجهة مضيفه باير ليفركوزن يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدا بايرن، الذي تغلب على ليفركوزن 3-0 ذهابا في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي، في طريقه إلى فوز مريح بعد أن سجل رافائيل غيريرو هدفين خلال 14 دقيقة ليصبح بايرن متقدما 2-صفر في الدقيقة 28.

لكن بوخوم قلص الفارق بعدها بـ3 دقائق فقط عن طريق ياكوف ميديتس.

وزادت الأمور سوءا بالنسبة لبايرن عندما طُرد جواو بالينيا ببطاقة حمراء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بداعي تدخل عنيف واستغل بوخوم تفوقه العددي وأدرك التعادل في الدقيقة 51 بهدف سجله إبراهيما سيسوكو.

وواصل الضيوف عودتهم المذهلة في الدقيقة 71 عندما توغل ماتوس بيرو داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في شباك الحارس يوناس أوربيخ مسجلا هدف الفوز 3-2 لبوخوم.

⚽️🔥 ماتوش بيرو يمنح الأسبقية لبوخوم بهدف ثالث في شباك بايرن ميونيخ#الدوري_الألماني #Bundesliga pic.twitter.com/FBkZYzWACt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 8, 2025

إعلان

وتجمد رصيد بايرن عند 61 نقطة في الصدارة وظل متفوقا بفارق 8 نقاط أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني (53 نقطة) والذي خسر اليوم 2-0 أمام فيردر بريمن.

وافتتح فيردر بريمن، الذي خسر مبارياته الخمس الماضية، التسجيل بشكل مفاجئ في الدقيقة السابعة عن طريق رومانو شميد بعد خطأ دفاعي من ليفركوزن ليسدد شميد باتجاه القائم البعيد.

ورغم الضغط المتأخر من ليفركوزن، وقلة عدد الفرص التي صنعها، فلم يتمكن الفريق من إدراك التعادل وكان الفريق الضيف هو من سجل هدفا في الوقت بدل الضائع عن طريق جاستن نيماخ.