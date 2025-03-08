اللاعبون الأعلى أجرا في ريال مدريد موسم 2024-2025

يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في ريال مدريد خلال الموسم الحالي (2024-2025) وفق إحصائية نشرها موقع "كابولوغي" (capology) المتخصص في الجوانب المالية للاعبين والأندية بكرة القدم.

ويتقاضى مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان راتبا سنويا يقترب من 32 مليون يورو.

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ويبتعد مبابي بفارق كبير عن أقرب زملائه في النادي الملكي، حيث يتقاضى النمساوي دافيد ألابا راتبا سنويا يتجاوز الـ22 مليون يورو بقليل.

ويتفوق مبابي أيضا على زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الحائز جائزة الأفضل "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، بفارق 12 مليون يورو تقريبا.

ولم تشهد القائمة التي نشرها الموقع الشهير أي لاعب إسباني ضمن العشرة الأوائل، حيث يظهر اسم الإسبانيين داني سيبايوس وداني كارفاخال في المركزين الـ12 والـ13 ويبلغ الراتب السنوي لكل منهما 10.4 ملايين يورو.

Highest Paid Players – By Club 💰💸 THREAD Highest Paid Players – Real Madrid pic.twitter.com/5ISoNq7Z82 — Score 90 (@Score90_) March 6, 2025

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اللافت أيضا أن المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (39 عاما) يأتي في المركز الـ14 بنفس راتب سيبايوس وكارفاخال، وهو نفس ما يحصل عليه كذلك الفرنسي فيرلاند ميندي.

أما الدولي المغربي إبراهيم دياز فيتواجد في المركز الـ17 بين زملائه من حيث الراتب السنوي، إذ يتقاضى 7.3 ملايين يورو سنويا.

وتاليا قائمة رواتب لاعبي ريال مدريد هذا الموسم 2024-2025: