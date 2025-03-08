أغلى 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي تنتهي عقودهم في 2025
يضم فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 3 من اللاعبين الأعلى قيمة سوقية ممن تنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي 2024-2025.
ويتصدر الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير الريدز قائمة من 10 لاعبين هم الأعلى قيمة سوقية وتنتهي عقودهم مع أنديتهم الصيف المقبل، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
Trent Alexander-Arnold now has 100 G/A for Liverpool.
19 goals
81 assists
Wild numbers from RB 💯 pic.twitter.com/qJX2i1rLIG
— B/R Football (@brfootball) April 22, 2024
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وتبلغ القيمة السوقية للظهير الإنجليزي الذي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد وفق الصحيفة، نحو 75 مليون يورو.
ويبرز في هذه القائمة اسم النجم المصري محمد صلاح الذي يحيط الغموض بمستقبله ويثير قلق أنصار الريدز خاصة بعد تألقه المذهل مع الفريق بالموسم الحالي، حيث لم يتضح بعد بقاؤه في إنفيلد من عدمه.
مو 😍 pic.twitter.com/i0whuYhDie
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 4, 2025
ويتواجد اسم صلاح (33 عاما) في المركز الثاني وقيمته السوقية 55 مليون يورو.
ويأتي البلجيكي كيفين دي بروين الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، في المركز الثالث وقيمته السوقية 35 مليون يورو.
وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري السعودي، فيما طالبه مدربه بيب غوارديولا مؤخرا بالإسراع في حسم مستقبله.
ويأتي الهولندي فيرجل فان دايك بالمركز الرابع هو اللاعب الثالث من ليفربول في هذه القائمة التي تضم لاعبا وحيدا من أرسنال صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ.
وتاليا قائمة اللاعبين الأعلى من حيث القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز وتنتهي عقودهم مع فرقهم نهاية الموسم الحالي 2024-2025:
- الإنجليزي ترينت أكسندر أرنولد لاعب ليفربول: 75 مليون يورو.
- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول: 55 مليون يورو.
- البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي: 35 مليون يورو.
- الهولندي فيرجل فان دايك لاعب ليفربول: 28 مليون يورو.
- الإنجليزي تيريك ميتشل لاعب كريستال بالاس: 25 مليون يورو.
- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون: 22 مليون يورو.
- الإنجليزي كيلي ولكر بيترز لاعب ساوثهامبتون: 20 مليون يورو.
- الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال: 15 مليون يورو.
- الدانماركي كريستيان نورغارد لاعب برينتفورد: 15 مليون يورو.
- الهولندي تيتي كيني لاعب فولهام الإنجليزي: 15 مليون يورو.