أغلى 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي تنتهي عقودهم في 2025

يضم فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 3 من اللاعبين الأعلى قيمة سوقية ممن تنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ويتصدر الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير الريدز قائمة من 10 لاعبين هم الأعلى قيمة سوقية وتنتهي عقودهم مع أنديتهم الصيف المقبل، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Trent Alexander-Arnold now has 100 G/A for Liverpool. 19 goals

81 assists Wild numbers from RB 💯 pic.twitter.com/qJX2i1rLIG — B/R Football (@brfootball) April 22, 2024

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وتبلغ القيمة السوقية للظهير الإنجليزي الذي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد وفق الصحيفة، نحو 75 مليون يورو.

ويبرز في هذه القائمة اسم النجم المصري محمد صلاح الذي يحيط الغموض بمستقبله ويثير قلق أنصار الريدز خاصة بعد تألقه المذهل مع الفريق بالموسم الحالي، حيث لم يتضح بعد بقاؤه في إنفيلد من عدمه.

ويتواجد اسم صلاح (33 عاما) في المركز الثاني وقيمته السوقية 55 مليون يورو.

ويأتي البلجيكي كيفين دي بروين الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، في المركز الثالث وقيمته السوقية 35 مليون يورو.

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وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري السعودي، فيما طالبه مدربه بيب غوارديولا مؤخرا بالإسراع في حسم مستقبله.

ويأتي الهولندي فيرجل فان دايك بالمركز الرابع هو اللاعب الثالث من ليفربول في هذه القائمة التي تضم لاعبا وحيدا من أرسنال صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ.

وتاليا قائمة اللاعبين الأعلى من حيث القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز وتنتهي عقودهم مع فرقهم نهاية الموسم الحالي 2024-2025: