أغلى 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي تنتهي عقودهم في 2025

يضم فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 3 من اللاعبين الأعلى قيمة سوقية ممن تنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ويتصدر الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير الريدز قائمة من 10 لاعبين هم الأعلى قيمة سوقية وتنتهي عقودهم مع أنديتهم الصيف المقبل، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Trent Alexander-Arnold now has 100 G/A for Liverpool.

19 goals

81 assists

Wild numbers from RB 💯 pic.twitter.com/qJX2i1rLIG

— B/R Football (@brfootball) April 22, 2024