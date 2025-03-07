أعدت مجلة "فور فور تو" قائمة ضمت أكثر 30 شخصية مكروهة في عالم كرة القدم، وشملت القائمة العديد من الأسماء المشهورة.

وكان المدربون واللاعبون هم الأكثر شيوعا، ولكن رؤساء الأندية والمالكين والمديرين التنفيذيين والحكام كانوا أيضا بين المدرجين في القائمة.

وجاء السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على رأس قائمة الشخصيات الأكثر كرها في عالم الساحرة المستديرة.

كما تضمنت القائمة المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون والمدرب المثير للجدل جوزيه مورينيو بسبب الطريقة التي أزعجا بها الناس بطريقة خاطئة فيما كانا ناجحين للغاية.

وكان لويس سواريز وجون تيري ودييغو كوستا والحاج ضيوف من أكثر اللاعبين كرها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن كريستيانو رونالدو لديه أيضا نصيبه من الكارهين، وهو أيضا ضمن القائمة بسبب بعض تصرفاته التي يراها البعض مستفزة، في حين تكرهه فئة أخرى لانتمائه إلى الفريق المنافس.

وفيما يلي قائمة أكثر 30 شخصية مكروهة في عالم كرة القدم:

30. السير أليكس فيرغسون

29. مايك دين

28. جو كينير

27. سيلفيو بيرلسكوني

26. دينيس وايز

25. رومان أبراموفيتش

24. كيفن موسكات

23. ريتشارد سكودامور

22. غرايم سونيس

21. أندوني غويكوتشيا

20. باولو دي كانيو

19. آشلي كول

18. دييغو كوستا

17. مايك أشلي

16. لويس سواريز

15. كين بايتس

14. جوي بارتون

13. دييغو مارادونا

12. كارل أويستون

11. بيرنارد تابي

10. جون تيري

9. بيت وينكلمان

8. الحاج ضيوف

7. لوتشيانو موجي

6. كريستيانو رونالدو

5. ريتشارد كيز

4. ميشيل بلاتيني

3. هارالد شوماخر

2. جوزيه مورينيو

1. جوزيف سيب بلاتر.