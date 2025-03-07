"تاس" تمهّد الطريق لإيتو لمنصب نائب رئيس "الكاف"

فرضت محكمة التحكيم الرياضية (تاس)، الجمعة، على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قبول ترشح رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو لعضوية لجنته التنفيذية.

وكتبت المحكمة التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها، في بيان، "قبلت تاس استئناف صامويل إيتو وفرضت على كاف إدراج اسمه على قائمة المرشحين".

وكان كاف رفض في يناير الماضي/كانون الثاني طلب ترشح أفضل لاعب أفريقي سابقا، والذي يترأس الاتحاد الكاميروني منذ 2021، لانتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية في الجمعية العمومية المقررة في 12 مارس/آذار الجاري.

استأنف إيتو، الذي دخل أيضا في نزاع مع وزارة الرياضة الكاميرونية، القرار لدى محكمة التحكيم.

وينوي هداف منتخب "الأسود غير المروضة" وبرشلونة الإسباني السابق، وفق عدة مصادر متطابقة، تبوؤ منصب نائب رئيس كاف الذي يشغله راهنا الرئيس السابق للاتحاد الكاميروني وغريمه سيدو مبومبو نجويا.