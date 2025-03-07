سرقة مجوهرات وسيارة فخمة من منزل إيزاك مهاجم نيوكاسل

تعرض منزل مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك للسطو أثناء غيابه، حيث سرق اللصوص مجوهرات باهظة الثمن ونقودا وحتى سيارته الفاخرة.

وكشفت محكمة في نيوكاسل أن عصابة "محترفة" من اللصوص سرقت مجوهرات وأموالا من منزل المهاجم السويدي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لاعبون في الليغا يصومون شهر رمضان list 2 of 2 عقوية قاسية لفونسيكا مدرب ليون بعد اعتدائه على الحكم end of list

وتسلل اللصوص بنجاح إلى مسكن إيزاك عبر باب زجاجي ثم اختفوا ومعهم 87 ألف دولار من المجوهرات و12 ألف دولار نقدًا وسيارته أودي.

واعترف 3 أفراد من نفس العائلة يعيشون في إيطاليا بالتآمر لارتكاب جريمة السرقة ونفى عضو رابع في العائلة التهمة.

وأفاد دان كوردي ممثل الادعاء بأن الدولي السويدي غادر منزله بين الساعة الرابعة والعاشرة مساء يوم الرابع من أبريل/نيسان واكتشف الأمر عندما عاد.

ويبدو أن اللاعب السويدي لم يكن الضحية الوحيد للعصابة المحترفة إذ سرقت أيضا أشياء ثمينة، بما في ذلك ميدالية 1.29 مليون دولار، من منزل في جيزموند، وأحذية وحقائب يد ومجوهرات بقيمة 120 ألف دولار من منزل في ويتبورن، ساوث تاينسايد، قبل استهداف منزل إيزاك.

وتم تصوير المجموعة بواسطة كاميرات المراقبة في محطات وقود مختلفة في شمال شرق إنجلترا، في كل من دورهام وسكوتش كورنر، قبل وبعد عمليات السطو.