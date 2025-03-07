كيميتش ثاني لاعب من بايرن ميونخ يدير ظهره لريال مدريد

وافق جوشوا كيميتش، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على تمديد عقده مع النادي البافاري، منهيا بذلك عملية مفاوضات مطولة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي" التلفزيونية أمس الخميس.

ووفقا لتقارير إخبارية، فإن بايرن يستعد لإبرام عقد جديد لكيميتش، ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريبا. وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن من المقرر أن يمدد كيميتش تعاقده مع بايرن حتى 2029.

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وكان كيميتش صرح في وقت سابق بأنه سيتخذ قراره النهائي فيما يتعلق بعقده مع بايرن "في موعد أقصاه قبل فترة التوقف الدولي المقبلة" وذلك عقب فوز بايرن بثلاثية نظيفة على ضيفه ومواطنه باير ليفركوزن ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن مجلس إدارة بايرن اجتمع أمس بالرئيس الفخري أولي هونيس لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد، والتي تم الاتفاق عليها بين كيميتش وماكس إيبرل كبير مفاوضي النادي.

وكشفت أنباء أن كيميتش (30 عاما) -الذي يلعب مع بايرن منذ 2015- كان مترددا بشأن مستقبله في وقت سابق من المفاوضات، مما دفع النادي لسحب عرضه الأولي الأسبوع الماضي.

ومع انتهاء عقده بختام الموسم الحالي، كان بإمكان كيميتش الرحيل مجانا، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، في مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة وسان جيرمان الفرنسي الذي يمتاز بالقوة المالية.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن صحيفة "بيلد" كشفت -العام الماضي- أن ريال مدريد يريد التعاقد مع كيميتش لتعويض خط وسطه توني كروس.

وكان "الملكي" يرى في أن كيميتش يمثل نسخة مشابهة لقدرات كروس في خط الوسط، إضافة إلى شخصيته القوية التي تجعله قادرا على الاندماج السريع مع تركيبة النادي الملكي الموسم المقبل.

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ويعد كيميتش ثاني لاعب من الفريق البافاري يرفض الانتقال إلى "الميرينغي" بعد أن مدد المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس عقده حتى عام 2030، بحسب ما أعلن النادي البافاري.

وفاز الظهير الأيسر ديفيس (24 عاما) بلقب الدوري الألماني 5 مرات مع بايرن، إضافة الى لقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن اسمه ارتبط بالانتقال لريال مع انتهاء عقده الصيف المقبل.