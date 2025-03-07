هل يتكرر سيناريو كركيتش مع لامين جمال في برشلونة؟

عقد الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال الإنجليزي السابق مقارنة بين موهبة برشلونة الإسباني لامين جمال ولاعب البرسا السابق بويان كركيتش محذرا من أن الجميع ينسى بأنهم مجرد أطفال.

وبات جمال أحد أفضل اللاعبين في منتخب إسبانيا بعد تألقه في يورو 2024 إلى جانب المستويات الرائعة التي قدمها الموسم الماضي ويقدمها حاليا مع برشلونة.

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لكن الموهبة الصاعدة غاب عن التهديف خلال الفترة الماضية ما جعله عرضة لبعض الانتقادات الأمر الذي دفع بتيري هنري للدفاع عنه.

ولم يسجل جمال أي هدف في آخر 12 مباراة بالدوري الإسباني منذ 127 يوما، لكنه تمكن من تقديم 6 تمريرات حاسمة لزملائه خلال تلك الفترة.

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وصل الفرنسي هنري نجم أرسنال إلى النادي الكتالوني في نهاية مسيرته الكروية على أمل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي أفلت منه مع "الغانرز". في ذلك الوقت، ظهر أيضا لاعب أظهر إمكانات كبيرة في صفوف الشباب بالنادي هو بويان كركيتش.

وصل ابن لينيولا إلى الفريق الأول باعتباره الهداف التاريخي لفريق أكاديمية لاماسيا، لذا كانت التوقعات عالية للغاية بالنسبة له.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" لم يكن التعايش مع تلك التوقعات سهلا عليه، فقد مر اللاعب الشاب بفترة من الاكتئاب بسبب عدم قدرته على إدارة كل ما يستلزمه عالم كرة القدم.

People forgets how good bojan krkic was and people forgets bojan krkic was called the next Messi when Messi was 22 years old🐐 #Messi #lamasia pic.twitter.com/HR3Lz1b2qr — RICHARD (@Richlyrichard_) March 6, 2025

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وأراد هنري أن يتذكر وضع كركيتش لتخفيف الضغط عن لامين جمال، وصرح النجم الفرنسي السابق في هذا الصدد، قبل لقاء العودة بين برشلونة وبنفيكا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: لست قلقا بشأن جمال. توقفوا عن مقارنته بليونيل ميسي. ميسي هو ميسي، وسيصنع طريقه الخاص".

وأضاف "لقد عايشت قصة مشابهة مع بويان كركيتش. لا أعرف ما إذا كنتم تتذكّرون وأدعوكم إلى رؤيته، إذ ليس لدي الوقت لشرح كل شيء لكم. أدعوكم إلى مشاهدة فيلمه الوثائقي وما يمكن أن يحدث لك عندما تكون يافعا ولا تعرف كيف تتعامل مع كل ما يحدث لك".

وتابع: "الكثير من الأشخاص ينسون أنه فتى تحوّل من شخص غير معروف للجميع إلى اسم لامع".

الأسطورة الفرنسية تحدث حول ما تعنيه الشهرة في سنّ مبكرة، قائلا "أقول فقط إنني عشت ذلك سابقا، وبالمناسبة، أريد فقط أن أهنّئ بويان لأنه خرج وتحدث بهذه الطريقة في الفيلم الوثائقي وقال ما قاله.. خصوصا مدى صعوبة التعامل مع كل الضغوط الإضافية".

وأضاف "رفض الذهاب إلى بطولة أوروبا عندما أحرزتها إسبانيا للمرة الأولى (2008). شاهدوا الفيلم الوثائقي، إنه وسيلة جيدة لفهم كيف يكون الأمر عندما تكون نجما في وقت مبكر جدا".