هل يتكرر سيناريو كركيتش مع لامين جمال في برشلونة؟

عقد الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال الإنجليزي السابق مقارنة بين موهبة برشلونة الإسباني لامين جمال ولاعب البرسا السابق بويان كركيتش محذرا من أن الجميع ينسى بأنهم مجرد أطفال.

وبات جمال أحد أفضل اللاعبين في منتخب إسبانيا بعد تألقه في يورو 2024 إلى جانب المستويات الرائعة التي قدمها الموسم الماضي ويقدمها حاليا مع برشلونة.

لكن الموهبة الصاعدة غاب عن التهديف خلال الفترة الماضية ما جعله عرضة لبعض الانتقادات الأمر الذي دفع بتيري هنري للدفاع عنه.

ولم يسجل جمال أي هدف في آخر 12 مباراة بالدوري الإسباني منذ 127 يوما، لكنه تمكن من تقديم 6 تمريرات حاسمة لزملائه خلال تلك الفترة.

وصل الفرنسي هنري نجم أرسنال إلى النادي الكتالوني في نهاية مسيرته الكروية على أمل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي أفلت منه مع "الغانرز". في ذلك الوقت، ظهر أيضا لاعب أظهر إمكانات كبيرة في صفوف الشباب بالنادي هو بويان كركيتش.

وصل ابن لينيولا إلى الفريق الأول باعتباره الهداف التاريخي لفريق أكاديمية لاماسيا، لذا كانت التوقعات عالية للغاية بالنسبة له.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" لم يكن التعايش مع تلك التوقعات سهلا عليه، فقد مر اللاعب الشاب بفترة من الاكتئاب بسبب عدم قدرته على إدارة كل ما يستلزمه عالم كرة القدم.

People forgets how good bojan krkic was and people forgets bojan krkic was called the next Messi when Messi was 22 years old🐐 #Messi #lamasia pic.twitter.com/HR3Lz1b2qr

