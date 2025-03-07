شاهد.. قصة مصارع أميركي استيقظ بسيارة إسعاف بعد لكمة "الوحش الأسود"

تقاسم مصارع فئة الوزن الثقيل كيرتس بلايدز الحلبة مع بعض من أكبر الملاكمين في تاريخ بطولة "يو إف سي" لفنون القتال المختلطة.

وتمكن المصارع الأميركي من التغلب على منافسين كبار أمثال مارك هانت، وأليستير أوفريم، وجونيور دوس سانتوس، وألكسندر فولكوف، وجيرزينيو روزينسترويك خلال مسيرة مثيرة للإعجاب استمرت 9 سنوات.

لكن المصارع البالغ من العمر 34 عاما اعترف أن فرانسيس نغانو ومارك هانت يتمتعان بقدر كبير من القوة، إلا أنه ليس لديه أي شك بأن عدوه السابق ديريك لويس (الوحش الأسود) يتمتع بقوة أكبر في الضرب.

وقال بلايدز في تصريحات لموقع تالك سبورت: "في عام 2022 يسألني الناس دائما من يضرب بقوة مارك هانت أم فرانسيس نغانو، أم ديريك لويس.. لقد قاومتهم جميعا. تعرضت لضربة قوية من مارك هانت وأيضا من نغانو في بيكين".

وتذكر نزاله مع ديريك لويس وقال: "ديريك. كل ما أتذكره هو أنني فكرت في مهاجمته وبعد ذلك.. استيقظت في سيارة الإسعاف. لقد كان يضرب بقوة رهيبة".

3 years ago today, Derrick Lewis knocked out Curtis Blaydes pic.twitter.com/nfRjHscGei — MMA Mania (@mmamania) February 20, 2024

وكان بلايدز على وشك المنافسة على لقب الوزن الثقيل عندما واجه لويس في فبراير/شباط 2021، لكن آماله تحطمت بسبب ضربة مدمرة رمته على الأرض".

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وكان لهذا التوقف الوحشي تأثير سلبي على بلايدز، الذي اعترف: "شعور غريب أن تتعرض لضربة قاضية بتلك الطريقة".

وتأثر بلايدز بهزيمته أمام لويس قبل أن ينجح في تجاوزها في نزاله ضد جيرزينيو روزينسترويك، وقال: "تأثرت بتلك الخسارة المدوية لكن بعد الجولة الأولى أمام روزينسترويك اختفى ذلك الشعور.. لقد كان موجودا في البداية، لكنه اختفى بعد الجولة الأولى".

وتمكن بلايدز من الفوز على روزنسترويك وكريس داوكوس وأسبينال قبل أن يخسر بالضربة القاضية أمام بافلوفيتش وأسبينال في مباراة العودة.

ويحتل بلايدز حاليا المركز الخامس في العالم في الوزن الثقيل وسوف يضع مركزه على المحك هذا الأسبوع ضد رضوان كونييف في بطولة يو إف سي 313.