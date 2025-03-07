فريق تشلسي عام 2024 الأغلى في أوروبا بنحو مليار دولار ونصف

ذكر تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن تشكيلة تشلسي في نهاية العام المالي 2024 هي الأغلى على الإطلاق في أوروبا من حيث قيمة صفقات انتقالات اللاعبين.

وقال تقرير بعنوان "المشهد المالي والاستثماري للأندية الأوروبية" إن تشلسي أنفق 1.656 مليار يورو على التكاليف الإجمالية لصفقات الانتقالات.

وتجاوزت تلك القيمة، بفارق كبير، قيمة تشكيلة مانشستر يونايتد عام 2023، التي بلغت 1.42 مليار يورو، كما تجاوزت 1.33 مليار يورو أنفقها ريال مدريد ليسجل أعلى قيمة لتشكيلة الفريق عام 2020.

وتعاقد تشلسي مع 41 لاعبا منذ استحواذ تحالف يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي ويحظى بدعم شركة "كليرليك كابيتال" على النادي عام 2022، لكن الصفقات الكبيرة للنادي لم تُترجم إلى نجاح كبير على أرض الملعب، إذ أنهى "البلوز" الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل الآن المركز الخامس.

وذكر التقرير الذي يشمل تحليلا لجميع مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا أن الأندية التي سجلت أعلى إيرادات في 2023 هي: ريال مدريد (1.073 مليار يورو) ومانشستر سيتي (854 مليون يورو) وباريس سان جيرمان (808 ملايين يورو) ومانشستر يونايتد (771 مليون يورو) وبايرن ميونخ (765 مليون يورو).

إعلان

وضمت قائمة أعلى 20 ناديا من حيث الدخل 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمتوسط إيرادات بلغ 357 مليون يورو وإجمالي إيرادات تقريبية بلغ 7.15 مليارات يورو.

وفي بقية المراكز الخمسة الأولى لأعلى الإيرادات، جاءت:

أندية الدوري الإسباني في المركز الثاني (3.7 مليارات يورو).

أندية الدوري الألماني (3.6 مليارات يورو).

الدوري الإيطالي (2.9 مليار يورو).

الدوري الفرنسي (2.4 مليار يورو).

وشهدت قائمة أفضل 20 ناديا استقرارا نسبيا على مدار العقد الماضي، إذ كانت جميع الأندية العشرين الأولى في القائمة الحالية ضمن أول 25 ناديا من حيث الإيرادات في عام 2014.

وسجلت أندية الدرجة الأولى في أوروبا، التي يزيد عددها على 700، إيرادات إجمالية بلغت 26.8 مليار يورو في عام 2023، وقد سجلت الأندية الـ20 في البريميرليغ إيرادات تقترب من ضعف (تزيد بنسبة أكثر من 97%) إيرادات أندية كل من ثاني وثالث أعلى مسابقتي دوري في القائمة خلال عام 2023، وهما الدوري الإسباني والألماني.

وتشهد إنجلترا وألمانيا حتى الآن أعلى أرقام للحضور الجماهيري على الإطلاق، وهو ما ينعكس على متوسط إيراداتهما من التذاكر.

وكان أرسنال (153 مليون يورو) ومانشستر يونايتد (129 مليون يورو) وتوتنهام هوتسبير (123 مليون يورو) وليفربول (108 ملايين يورو) من بين 8 أندية أوروبية سجلت أكثر من 100 مليون يورو من مبيعات التذاكر في 2023.