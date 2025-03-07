موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة الـ27 للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت 8 مارس/آذار 2024 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل برشلونة.

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وتنطلق صفارة بداية المباراة 11 مساء 23:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

beIN Sports HD 3

كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بفوز أوساسونا 4-2 على برشلونة.

ويتفوق برشلونة تفوقا كاسحا في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين برصيد 46 انتصارا مقابل 15 فقط لأوساسونا، وانتهت 16 مباراة بالتعادل.

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متقدما بنقطة على وصيفه أتلتيكو مدريد، ويحتل أوساسونا المركز الـ11 بـ33 نقطة.