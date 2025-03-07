نتائج برشلونة في المباريات التي لعبها بـ10 لاعبين هذا الموسم

لم يحُل النقص العددي في صفوف برشلونة خلال مباراته ضد بنفيكا البرتغالي، دون مواصلة تقديم الفريق الإسباني عروضه القوية منذ بداية هذا الموسم 2024-2025.

وخاض برشلونة أمس أكثر من 69 دقيقة من مباراته ضد بنفيكا في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بـ10 لاعبين، بعد طرد مدافعه الشاب باو كوبارسي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ21.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هذه المباراة هي السادسة لبرشلونة من أصل 41 بجميع المسابقات بالموسم الجاري التي ينهيها البلوغرانا بـ10 لاعبين.

وحقق برشلونة نتائج رائعة خلال هذه المباريات الست وآخرها ضد بنفيكا، إذ فاز في 4 بنسبة 66.6%، بينما تعادل مرة وخسر مثلها.

PAU CUBARSÍ RECEIVES A DIRECT RED CARD 20 MINUTES INTO THE MATCH FOR THIS TACKLE ON PAVLEDIS 😳 BARCELONA ARE DOWN TO 10 MEN VS. BENFICA 👀 pic.twitter.com/9LEk5qehNI — ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2025

وتاليا المباريات التي أكمل فيها برشلونة اللعب بـ10 لاعبين هذا الموسم:

جيرونا 1-4 برشلونة الجولة الرابعة من الليغا (طرد فيران توريس في الدقيقة 86).

موناكو الفرنسي 2-1 برشلونة الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا (طرد إريك غارسيا في الدقيقة 10).

سيلتا فيغو 2-2 برشلونة الجولة الـ14 من الليغا (طرد مارك كاسادو في الدقيقة 82 بعدها استقبل البلوغرانا هدفين).

ريال مدريد 2-5 برشلونة نهائي كأس السوبر الإسباني (طرد تشيزني في الدقيقة 56).

إشبيلية 1-4 برشلونة الجولة الـ23 من الليغا (طرد فيرمين لوبيز في الدقيقة 62).

بنفيكا البرتغالي 0-1 برشلونة ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال (طرد باو كوبارسي في الدقيقة 22).

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وترى الصحيفة المقرّبة من النادي الكتالوني أن أسلوب المدرب الألماني هانزي فليك اللعب بدفاع متقدم يجعل برشلونة أكثر عرضة للبطاقات الحمراء، لكن في المقابل أظهر الفريق شخصية قوية واستطاع الصمود في أغلب المباريات رغم النقص العددي.

ويُعد برشلونة واحدا من أكثر فرق الدوري الإسباني حصولا على البطاقات الحمراء بواقع 3، بالشراكة مع غريمه ريال مدريد وكذلك أتلتيك بيلباو.

كما يتشارك المركز الثاني كأكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراء في دوري الأبطال (2) مع ميلان الإيطالي ولِيل الفرنسي، وجميعهم خلف موناكو (3).

واقترب برشلونة من التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد فوزه خارج أرضه ذهابا على بنفيكا 1-0، لكن قبل ذلك يتعين عليه خوض الإياب على ملعبه مونتجويك يوم الثلاثاء المقبل وتجنّب أي مفاجآت غير سارة من شأنها أن تطرده من المسابقة.