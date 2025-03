نتائج برشلونة في المباريات التي لعبها بـ10 لاعبين هذا الموسم

لم يحُل النقص العددي في صفوف برشلونة خلال مباراته ضد بنفيكا البرتغالي، دون مواصلة تقديم الفريق الإسباني عروضه القوية منذ بداية هذا الموسم 2024-2025.

وخاض برشلونة أمس أكثر من 69 دقيقة من مباراته ضد بنفيكا في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بـ10 لاعبين، بعد طرد مدافعه الشاب باو كوبارسي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ21.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هذه المباراة هي السادسة لبرشلونة من أصل 41 بجميع المسابقات بالموسم الجاري التي ينهيها البلوغرانا بـ10 لاعبين.

وحقق برشلونة نتائج رائعة خلال هذه المباريات الست وآخرها ضد بنفيكا، إذ فاز في 4 بنسبة 66.6%، بينما تعادل مرة وخسر مثلها.

PAU CUBARSÍ RECEIVES A DIRECT RED CARD 20 MINUTES INTO THE MATCH FOR THIS TACKLE ON PAVLEDIS 😳

BARCELONA ARE DOWN TO 10 MEN VS. BENFICA 👀 pic.twitter.com/9LEk5qehNI

— ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2025