قميص زيدان بنهائي مونديال 1998 يطرح بمزاد مقابل 30 ألف يورو

ستنظم شركة ميلون الفرنسية مزادا للقمصان الرياضية وأشياء أخرى رمزية خاصة بالمنتخب الفرنسي لكرة القدم يوم السبت 15 مارس/آذار الجاري في باريس. ومن بين أبرز المعروضات قميص الأسطورة زين الدين زيدان الذي شارك في نهائي كأس العالم 1998.

ويمتلك فريديريك إميل مدير فريق سانت إيتيان لمدة 27 عاما مجموعةً رائعة من القمصان والأشياء المتعلقة بكرة القدم، ومن بين كنوزه العديدة يحتفظ بأحد قمصان زيزو ​​التي ارتداها في الفوز التاريخي على البرازيل 3-0 في نهائي كأس العالم 1998 بفرنسا.

وسجل زيدان أول هدفين في تاريخه ببطولات كأس العالم في الدقيقتين 27 و45+1، في حين جاء الهدف الثالث عبر إيمانويل بوتي (90+3).

ومن المتوقع أن يباع القميص الأكثر شهرة في تاريخ المنتخب الفرنسي بسعر يتراوح بين 20 و30 ألف يورو، بحسب وصف صحيفة "ليكيب" الفرنسية .

وخلال المزاد العلني سيتم تقديم أكثر من 150 قميصا تم إعدادها أو ارتداؤها خلال المنافسات الدولية الكبرى من قبل لاعبي منتخب "الديوك" مثل لوران بلان وكريستيان كاريمبو، وأيضا لاعبين أجانب مثل الإيطالي جيانلوكا فيالي والألماني لوثار ماتيوس.

قميص لوران بلان بـ3 آلاف يورو

كما سيتم خلال المزاد عرض القميص الخاص بالمدافع الفرنسي السابق لوران بلان، الذي ارتداه في مباراة ثمن النهائي ضد باراغواي في مونديال 1998. وسيبدأ سعر قميص المدافع الصلب بين 2500 و3000 يورو.

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وسجل بلان المدرب الحالي لفريق الاتحاد السعودي الهدف الذهبي في الدقيقة 114 في المباراة التي أقيمت يوم 28 يونيو/حزيران على ملعب بولارت ديليليس في لنس وانتهت بفوز فرنسا 1-0. وأصبح هدف بلان أول هدف ذهبي يسجل في تاريخ كأس العالم.