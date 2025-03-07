قصة مجنونة للاعب بوليفي لعب لسنوات باسم شقيقه المتوفى

شهد الدوري البوليفي لكرة القدم قصة مجنونة بطلها لاعب خاض مباريات لعد سنوات تحت اسم شقيقه المتوفى كما ذكرت ذلك صحيفة دياريو أوليه الأرجنتينية.

وكشفت الصحيفة أن لاعب الوسط البوليفي، دييغو هيرنان مونتانو مويزان، لعب لسنوات تحت اسم غابرييل مونتانو مويزان، وهو شقيقه المتوفى الذي كان أصغر منه بـ5 سنوات قبل أن ينكشف أمره.

وتمكن دييغو، المعروف باسم غابرييل، من ارتداء قميص أورورا دي كوتشابامبا في دوري الدرجة الأولى البوليفي لكرة القدم، وخاض معه 20 مباراة في عام 2024 ونجح في تسجيل 8 أهداف، كما حصل على فرصة الانضمام إلى المنتخب الوطني.

وكان من الممكن أن تستمر القصة الجميلة للاعب، لولا أن ناديا منافسا في البطولة نبش في سجلات مونتانو مويزان وكشف السر المدفون لسنوات وإيقاف الخداع.

وتعرض اللاعب دييغو للإيقاف لمدة عامين وهي عقوبة قليلة مقارنة بما حصل لناديه أورورا الذي لم يفلت من صاعقة المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد البوليفي لكرة القدم.

AURORA Y UNA SANCIÓN DURÍSIMA 🇧🇴🚨 📝➖ El equipo boliviano empezará el torneo de su país con 33 puntos menos por falsificar la identidad de uno de sus jugadores 🪪🤨 Según el fallo del Tribunal de Disciplina de la FBF, Diego Hernán Montaño Moizan disputó la competencia del año… pic.twitter.com/59J3EAWuzG — Diario Olé (@DiarioOle) March 4, 2025

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وتم خصم 33 نقطة من رصيده في الموسم الحالي 2024- 2025، وهو ما يعني حتمية النزول إلى الدرجة الثانية، ويأمل الفريق في الاستئناف للحد من الأضرار. كما تم إيقاف اثنين من المسؤولين التنفيذيين لمدة 3 سنوات.

وأكد اللاعب، البالغ من العمر رسميا 25 عاما، وليس 20 عاما كما في أوراق الثبوتية، أن ناديه لم يكن على علم بالأمر. وبحسب قوله فإن الاشتباه بشأن هويته يعود إلى ما قبل انضمامه إلى فرق الشباب في أورورا، عندما كان عمره 14 عاما. في الواقع، كان لديه 19. والآن، تأمل أورورا في الاستئناف للحد من الأضرار.

وفي أغسطس/آب، دعي لاعب الوسط للمشاركة في معسكر منتخب بوليفيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 ضد تشيلي وفنزويلا، ومن حسن حظ بوليفيا أنه لم يتم اختياره في القائمة الرسمية للمباراتين.