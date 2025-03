مليار دولار قيمة جوائز كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قيمة الجوائز المالية "غير المسبوقة" التي سيوزعها على الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في شكلها الجديد الموسّع.

وتُقام البطولة الصيف المقبل في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران 2025 و13 يوليو/تموز من العام نفسه، بمشاركة 32 فريقا.

وأعلن فيفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه خصص جوائز إجمالية قدرها مليار دولار أميركي لمونديال الأندية واصفا إياها بأنها "غير مسبوقة".

وقال السويسري جياني إنفانتينيو "مونديال الأندية القادم لن يشكّل ذروة منافسات كرة القدم فقط، بل أيضا سيمثل منصة حقيقية لإظهار تضامن من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على الأندية بشكل لم يسبق تحقيقه في أي منافسة أخرى".

