فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب

قدّم فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد مستويات عالية خلال المباريات الأخيرة، لكن ليس في مركزه المعهود بل في مركز الظهير الأيمن.

ومنذ إصابة داني كرفخال بقطع في الرباط الصليبي، يواجه النادي الملكي مشكلة في هذا المركز بسبب ضعف أداء لوكاس فاسكيز الذي كان يشغل مركز الجناح الأيمن، وأحيانا يلعب بشكل متأخر قليلا في وسط الملعب.

وكان اللاعب الأوروغوياني عنصرا أساسيا في فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أنه لم يستعد إلا 60% تقريبا من قدرته البدنية.

وعانى فالفيردي (26 عاما) من مشاكل عضلية في أوتار الركبة، ولم تكن مشاركته مؤكدة في الديربي نتيجة خوض العديد من المباريات هذا الموسم، لكن في النهاية كان له الدور الحاسم في الفوز (2-1).

ونجحت تدخلاته في إحباط فرص تهديفية واضحة لأتلتيكو مدريد، كما تمكن من صناعة الهدف المبكر في الديربي بتمريرة رائعة لرودريغو.

وأنهى فالفيردي المباراة مرهقا، وقرر المدرب كارلو أنشيلوتي استبداله بفاسكيز في الدقيقة 82 وسط تصفيق حار من جماهير الريال.

وكانت حالته البدنية مصدر قلق عندما غادر الملعب، لكن مشاعره بعد 72 ساعة من المعركة في البرنابيو تبدو مشجعة.

حتى نهاية الموسم

وأشار موقع "ريليفو" أن فالفيردي يشعر بأنه جاهز لمباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو، ولا يستبعد اللعب لبضع دقائق أمام رايو فايكانو الأحد المقبل في الدوري الإسباني، رغم أن الأمر الأكثر طبيعية هو أن يمنحه المدرب كارلو أنشيلوتي راحة لمباراة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

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وأضاف أن زملاءه يشعرون أن وجود فالفيردي إلى جانبهم مهم جدا، وأنه لا يوجد أي نقاش حول مركزه، إذ إن الجهاز الفني واضح في أنه مع لعب فالفيردي على الجناح لأنه أقوى، دون التقليل من شأن لوكاس فاسكيز.

ونقل الموقع عن مسؤولين في النادي قولهم إن الدولي الأورغوياني أفضل ظهير أيمن في العالم إذا أقنعه أنشيلوتي باللعب دائما هناك.

وأصبح فالفيردي مقتنعا بشكل متزايد ولا يمانع من اللعب في هذا المركز على الإطلاق، على عكس مبارياته كجناح حيث عانى أكثر.

ويريد فالفيردي اللعب ومساعدة الفريق، ويرى أنه في مركزه الجديد ظهيرا أيمن يترك تأثيرا أكبر ويتألق أكثر.