أفضل 20 هدافا في البطولات الأوروبية هذا الموسم
يقف السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي على قمة هدافي القارة الأوروبية العجوز في جميع البطولات هذا الموسم 2024-2025، وفق إحصائية أعدتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وحتى الآن يتصدر غيوكيرس سباق اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولات الموسم الكروي محليا (الدوري والكأس والسوبر) وأوروبيا (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر، كأس السوبر) وعالميا (كأس القارات للأندية).
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وأحرز اللاعب السويدي البالغ من العمر 26 عاما مع فريقه البرتغالي 37 هدفا في 38 مباراة بجميع البطولات.
ويبتعد غيوكيرس عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني وصاحب المركز الثاني في الترتيب بفارق 3 أهداف فقط.
Robert Lewandowski and Raphinha both have 9 goals in the Champions League… the first time a Barcelona duo have had 9+ goals since the 2014/15 season, the last time they won it 👀🏆 pic.twitter.com/LXjdAWOTol
— OneFootball (@OneFootball) March 5, 2025
وشهدت القائمة المكونة من 20 لاعبا، 3 من النجوم العرب هم الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومواطنه عمر مرموش المنتقل في "الميركاتو" الشتوي الأخير من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، والمغربي يوسف النصيري لاعب فنربخشة التركي.
وتاليا قائمة أكثر اللاعبين في أوروبا تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم 2024-2025:
- السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي: سجل 37 هدفا في 38 مباراة.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني: سجل 34 هدفا في 38 مباراة.
- الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني: سجل 31 هدفا في 34 مباراة.
- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي: سجل 30 هدفا في 40 مباراة.
- النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي: سجل 28 هدفا في 37 مباراة.
- البولندي كريستوف بياتيك لاعب باشاك شهير التركي: سجل 28 هدفا في 38 مباراة.
- الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني: سجل 28 هدفا في 41 مباراة.
- الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: سجل 26 هدفا في 34 مباراة.
- المغربي يوسف النصيري لاعب فنربخشة التركي: سجل 26 هدفا في 39 مباراة.
- البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني: سجل 25 هدفا في 40 مباراة.
- الغيني سيرهو غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني: سجل 24 هدفا في 33 مباراة.
- الإيطالي ماتيو ريتيغي لاعب أتلانتا الإيطالي: سجل 24 هدفا في 38 مباراة.
- المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي: سجل 23 هدفا في 34 مباراة.
- الهولندي سيم ستين لاعب تفينتي الهولندي: سجل 23 هدفا في 36 مباراة.
- الأرجنتيني خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني: سجل 22 هدفا في 41 مباراة.
- السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: سجل 22 هدفا في 31 مباراة.
- النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي التركي: سجل 22 هدفا في 28 مباراة.
- التشيكي باتريك شيك لاعب باير ليفركوزن الألماني: سجل 22 هدفا في 33 مباراة.
- الكندي جوناثان دافيد لاعب لِيل الفرنسي: سجل 21 هدفا في 38 مباراة.
- الإسباني سامو أوموروديون لاعب بورتو البرتغالي: سجل 20 هدفا في 32 مباراة.