أفضل 20 هدافا في البطولات الأوروبية هذا الموسم

يقف السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي على قمة هدافي القارة الأوروبية العجوز في جميع البطولات هذا الموسم 2024-2025، وفق إحصائية أعدتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحتى الآن يتصدر غيوكيرس سباق اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في بطولات الموسم الكروي محليا (الدوري والكأس والسوبر) وأوروبيا (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر، كأس السوبر) وعالميا (كأس القارات للأندية).

وأحرز اللاعب السويدي البالغ من العمر 26 عاما مع فريقه البرتغالي 37 هدفا في 38 مباراة بجميع البطولات.

ويبتعد غيوكيرس عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني وصاحب المركز الثاني في الترتيب بفارق 3 أهداف فقط.

Robert Lewandowski and Raphinha both have 9 goals in the Champions League… the first time a Barcelona duo have had 9+ goals since the 2014/15 season, the last time they won it 👀🏆 pic.twitter.com/LXjdAWOTol

— OneFootball (@OneFootball) March 5, 2025