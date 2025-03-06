تشيزني يدخل تاريخ برشلونة بعد أداء خرافي أمام بنفيكا

حقق البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة رقما جديدا في مسيرته الكروية بعدما قدّم أداء مذهلا ضد بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

واتفقت الصحافة الإسبانية على أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لعودة برشلونة من البرتغال بنتيجة الفوز 1-0 هو تشيزني الذي تصدّى لـ8 فرص خطيرة خلال مجريات المباراة.

وذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في البيانات والإحصائيات، أن تشيزني حقق رقما قياسيا تاريخيا باعتباره أكثر حارس مرمى لبرشلونة يحقق 8 تصديات في مباراة واحدة بدوري الأبطال دون أن يستقبل أهدافا منذ موسم 2003-2004.

7 – Wojciech Szczesny 🇵🇱 has made eight saves against #Benfica, a record for any @FCBarcelona goalkeeper without conceding a goal in a single @ChampionsLeague game since at least the 2003/04 season. Bolt. pic.twitter.com/uDj4YWVTY9 — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2025

من جهتها، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن تشيزني ورغم النقص العددي قاد برشلونة لتحقيق فوز "ذهبي" في الملعب "الذي شهد كابوسه السابق"، في إشارة منها إلى الأهداف الأربعة التي تلقاها على ملعب النور خلال مباراة الفريقين بمرحلة الدوري في يناير/كانون الثاني الماضي حيث تسبّب في 3 منها بشكل مباشر.

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وأضافت "تشيزني تحوّل من كارثة إلى بطل. لقد أعاد الاعتبار لنفسه في لشبونة وكان أحد أبرز أسباب بقاء الفريق الكتالوني في المنافسة. لولا تألقه لعاد البارسا إلى إسبانيا بنتيجة كارثية".

لو تسأل مشجع برشلوني امتي شوفت حارس فريقك بيتألق بشكل ده تقريباً مش هيفتكر تحس ان أصابه شتغين ومجيئ تشيزني وظروف تحكم أنه يكون حارس برشلونة الاول حالياً بترد علي الإدارة ومشجعين المصور أن الحارس نص الفريق فوز برشلونة علي بنفيكا نصه بسبب المدخن ، بينيا انا مقللتش منه لأنه حارس pic.twitter.com/tUsSoDRY2r — Karim YouNis (@karimyounis100) March 6, 2025

أما مواطنتها "ماركا" فقالت "هانزي فليك (مدرب برشلونة) أظهر دعمه لتشيزني مؤكدا أنه الحارس الأساسي بلا منازع ولن يقوم بالمداورة بين الحراس في البطولات المختلفة، وبعد أدائه الخارق ضد بنفيكا أصبح موقعه أكثر ثباتا من أي وقت مضى".

رقم مميز لبرشلونة

في الأثناء دخل برشلونة تاريخ دوري الأبطال بإنجاز استثنائي بطله تشيزني أيضا، إذ بات البلوغرانا أول فريق في البطولة يفوز خارج ملعبه رغم لعبه بـ10 لاعبين لأكثر من 69 دقيقة وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضحت "كان الرقم السابق بحوزة يوفنتوس الذي فاز على فالنسيا 2-0 في موسم 2018-2019 رغم اللعب لأكثر من 62 دقيقة بنقص عددي بعد طرد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 29".

وأضافت "نجح برشلونة في الصمود والفوز رغم طرد باو كوبارسي في الدقيقة 22، كل ذلك بفضل أداء أسطوري من تشيزني".

وبيّنت "في كلا الرقمين القياسيين كان تشيزني هو الحارس الأساسي، مع يوفنتوس في عام 2018 تصدى لـ6 تسديدات، ومع برشلونة تصدّى لـ8 تسديدات خارقة".

وعبّر تشيزني (34 عاما) عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على بنفيكا محذرا زملاءه في الوقت نفسه بأن المهمة لم تنته بعد.

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وقال الحارس البولندي "لعبنا مباراة رائعة أظهرنا فيها روح القتال وأثبتنا أننا نستطيع الفوز بأساليب مختلفة، لكن ما زال أمامنا مباراة الإياب وعلينا إنهاء المهمة بشكل رسمي كما فعلنا اليوم".

Wojciech Szczesny made three massive saves in the first half for Barcelona vs. Benfica to keep the game scoreless 🧱 pic.twitter.com/Nr3XPNwOwS — ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2025

وعن تصدياته خلال المباراة أضاف "أحببت الأول (بعد نحو 20 ثانية من البداية)، كان من المهم أن نبدأ دون استقبال أهداف".

وعندما سُئل عن أفضل مباراة لعبها مع برشلونة حتى الآن أجاب "لم تأت بعد".

وعن فوز زميله بيدري بجائزة رجل المباراة علّق تشيزني مازحا "هو حصل على الجائزة، لكنني أعتقد أني أستحق نصفها".

أما بيدري فقد أشاد بما قدّمه الحارس البولندي ضد بنفيكا بالقول "تشيزني لم يكن سعيدا في آخر مباراة له هنا، لكنه أنقذنا اليوم. إنه حارس عظيم".

وتحوّل تشيزني من حارس احتياطي لبرشلونة إلى أساسي بعد 3 أشهر من الإعداد والتجهيز، خاصة وأن النادي الكتالوني أعاده من الاعتزال وتعاقد معه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إصابة الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيغن في أربطة الركبة.

ولعب تشيزني مع برشلونة حتى الآن 14 مباراة في جميع البطولات حافظ خلالها على نظافة شباكه في 8 منها، ولم يعرف معه البلوغرانا طعم الهزيمة.