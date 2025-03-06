رياضة|أبطال أوروبا|إسبانيا

تشيزني يدخل تاريخ برشلونة بعد أداء خرافي أمام بنفيكا

تشيزني (يسار) تصدى لـ8 فرص محققة خلال مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا (رويترز)
6/3/2025

حقق البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة رقما جديدا في مسيرته الكروية بعدما قدّم أداء مذهلا ضد بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

واتفقت الصحافة الإسبانية على أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لعودة برشلونة من البرتغال بنتيجة الفوز 1-0 هو تشيزني الذي تصدّى لـ8 فرص خطيرة خلال مجريات المباراة.

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وذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في البيانات والإحصائيات، أن تشيزني حقق رقما قياسيا تاريخيا باعتباره أكثر حارس مرمى لبرشلونة يحقق 8 تصديات في مباراة واحدة بدوري الأبطال دون أن يستقبل أهدافا منذ موسم 2003-2004.

من جهتها، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن تشيزني ورغم النقص العددي قاد برشلونة لتحقيق فوز "ذهبي" في الملعب "الذي شهد كابوسه السابق"، في إشارة منها إلى الأهداف الأربعة التي تلقاها على ملعب النور خلال مباراة الفريقين بمرحلة الدوري في يناير/كانون الثاني الماضي حيث تسبّب في 3 منها بشكل مباشر.

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وأضافت "تشيزني تحوّل من كارثة إلى بطل. لقد أعاد الاعتبار لنفسه في لشبونة وكان أحد أبرز أسباب بقاء الفريق الكتالوني في المنافسة. لولا تألقه لعاد البارسا إلى إسبانيا بنتيجة كارثية".

أما مواطنتها "ماركا" فقالت "هانزي فليك (مدرب برشلونة) أظهر دعمه لتشيزني مؤكدا أنه الحارس الأساسي بلا منازع ولن يقوم بالمداورة بين الحراس في البطولات المختلفة، وبعد أدائه الخارق ضد بنفيكا أصبح موقعه أكثر ثباتا من أي وقت مضى".

رقم مميز لبرشلونة

في الأثناء دخل برشلونة تاريخ دوري الأبطال بإنجاز استثنائي بطله تشيزني أيضا، إذ بات البلوغرانا أول فريق في البطولة يفوز خارج ملعبه رغم لعبه بـ10 لاعبين لأكثر من 69 دقيقة وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضحت "كان الرقم السابق بحوزة يوفنتوس الذي فاز على فالنسيا 2-0 في موسم 2018-2019 رغم اللعب لأكثر من 62 دقيقة بنقص عددي بعد طرد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 29".

تشيزني (يمين) تألق بشكل لافت وأسهم بفوز برشلونة على مضيفه بنفيكا (غيتي)

وأضافت "نجح برشلونة في الصمود والفوز رغم طرد باو كوبارسي في الدقيقة 22، كل ذلك بفضل أداء أسطوري من تشيزني".

وبيّنت "في كلا الرقمين القياسيين كان تشيزني هو الحارس الأساسي، مع يوفنتوس في عام 2018 تصدى لـ6 تسديدات، ومع برشلونة تصدّى لـ8 تسديدات خارقة".

وعبّر تشيزني (34 عاما) عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على بنفيكا محذرا زملاءه في الوقت نفسه بأن المهمة لم تنته بعد.

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وقال الحارس البولندي "لعبنا مباراة رائعة أظهرنا فيها روح القتال وأثبتنا أننا نستطيع الفوز بأساليب مختلفة، لكن ما زال أمامنا مباراة الإياب وعلينا إنهاء المهمة بشكل رسمي كما فعلنا اليوم".

وعن تصدياته خلال المباراة أضاف "أحببت الأول (بعد نحو 20 ثانية من البداية)، كان من المهم أن نبدأ دون استقبال أهداف".

وعندما سُئل عن أفضل مباراة لعبها مع برشلونة حتى الآن أجاب "لم تأت بعد".

وعن فوز زميله بيدري بجائزة رجل المباراة علّق تشيزني مازحا "هو حصل على الجائزة، لكنني أعتقد أني أستحق نصفها".

أما بيدري فقد أشاد بما قدّمه الحارس البولندي ضد بنفيكا بالقول "تشيزني لم يكن سعيدا في آخر مباراة له هنا، لكنه أنقذنا اليوم. إنه حارس عظيم".

وتحوّل تشيزني من حارس احتياطي لبرشلونة إلى أساسي بعد 3 أشهر من الإعداد والتجهيز، خاصة وأن النادي الكتالوني أعاده من الاعتزال وتعاقد معه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إصابة الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيغن في أربطة الركبة.

ولعب تشيزني مع برشلونة حتى الآن 14 مباراة في جميع البطولات حافظ خلالها على نظافة شباكه في 8 منها، ولم يعرف معه البلوغرانا طعم الهزيمة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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