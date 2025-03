تشيزني يدخل تاريخ برشلونة بعد أداء خرافي أمام بنفيكا

حقق البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة رقما جديدا في مسيرته الكروية بعدما قدّم أداء مذهلا ضد بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

واتفقت الصحافة الإسبانية على أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لعودة برشلونة من البرتغال بنتيجة الفوز 1-0 هو تشيزني الذي تصدّى لـ8 فرص خطيرة خلال مجريات المباراة.

وذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في البيانات والإحصائيات، أن تشيزني حقق رقما قياسيا تاريخيا باعتباره أكثر حارس مرمى لبرشلونة يحقق 8 تصديات في مباراة واحدة بدوري الأبطال دون أن يستقبل أهدافا منذ موسم 2003-2004.

7 – Wojciech Szczesny 🇵🇱 has made eight saves against #Benfica, a record for any @FCBarcelona goalkeeper without conceding a goal in a single @ChampionsLeague game since at least the 2003/04 season. Bolt. pic.twitter.com/uDj4YWVTY9

