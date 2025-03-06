صلاح يسجل أمام سان جيرمان أسوأ أرقامه بدوري أبطال أوروبا

قدم محمد صلاح أحد أسوأ أرقامه مع ليفربول في منافسة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الأربعاء.

وعاد ليفربول بانتصار ثمين (1-0) من ملعب حديقة الأمراء بباريس ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي "تشامبينزليغ" 2024-2025.

ولم يشكل صلاح أي خطورة تذكر على مدار اللقاء، وبدت قراراته أغلب الوقت سيئة للغاية في ظل الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه البرتغالي نونو مينديز.

وفي الدقيقة 86 قرر المدرب أرني سلوت استبدال صلاح بالشاب هارفي إليوت الذي نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد لمصلحة ليفربول بعد ثوان قليلة من دخوله إلى أرضية الملعب.

وبدا واضحا أن سلوت تأخر في إخراج صلاح الذي خالف توقعات جماهير "الريدز" بأداء فني هزيل فرديا وجماعيا، إذ غابت بصمته التي تعوّد أن يتركها في المباريات السابقة.

وحصل متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على تقييم 5.9 في المباراة وهو أقل تقييم بين لاعبي ليفربول. وفشل صلاح في صناعة أي فرصة خلال المباراة، وهو الذي اعتاد تقديم التمريرات الحاسمة وخلق الفرص التهديفية.

كما لم يتمكن من تسجيل أي تسديدة سواء على المرمى أو خارجه، ليعكس أيضا مدى غياب فاعليته الهجومية.

ولم يلمس صلاح الكرة إلا في 41 مرة فقط وفشل في إكمال أي عرضية أو تمريرة طويلة، وفقد الكرة 16 مرة ودخل في 8 مواجهات ثنائية خسرها جميعا، في إشارة واضحة إلى ضعف تأثيره البدني أمام مدافعي باريس سان جيرمان.

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أرقام صلاح أمام باريس سان جيرمان: