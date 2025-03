سان جيرمان أول من طبق الفكرة.. نظارات الواقع الافتراضي تغزو الرياضة

خلال السنوات القليلة المقبلة سيشهد عالم الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص ثورة في مجال البث الافتراضي للمباريات، بحيث يمكن لمئات الآلاف من المشجعين حضور مباريات فرقهم وكأنهم على المدرجات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نظارات الواقع الافتراضي بدأت فعليا في إحداث ثورة رياضية، بعد نجاح تجربة بث مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي بهذه التقنية، وذلك في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعن ذلك قالت الصحيفة "كان النادي الباريسي أول نادٍ يحقق تصور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في رؤية ملعب سانتياغو برنابيو بسعة لا نهائية"، في إشارة إلى إمكانية إضافة ملايين المشجعين لمشاهدة مباريات الفريق وتشجيعه من المنزل، إلى جانب 80 ألفا متواجدين على مدرجات الملعب الشهير.

وتتيح هذه النظارات لعشاق كرة القدم مشاهدة المباراة من منازلهم وكأنهم في الملعب باستخدام كاميرات 360 درجة موزعة داخله.

وبإمكان الشخص اختيار زاوية المشاهدة كما يشاء وكأنه مخرج المباراة، وهو جالس على أريكة منزله أو حتى على السرير لكنه سيشعر وكأنه وسط المشجعين على المدرجات حيث يرى كل شيء من حوله بزاوية 360 درجة ويستمع لصوت الجماهير بتقنية ثلاثية الأبعاد، كل ذلك دون التعرض للبرد أو الحر.

🚨 BREAKING: Real Madrid are in negotiations with Apple to create ‘Infinite Santiago Bernabéu.’

So fans can watch matches from the glasses as if they are in the stadium. @marca pic.twitter.com/fpcrDnl9R5

— Madrid Zone (@theMadridZone) November 24, 2024