سان جيرمان أول من طبق الفكرة.. نظارات الواقع الافتراضي تغزو الرياضة

خلال السنوات القليلة المقبلة سيشهد عالم الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص ثورة في مجال البث الافتراضي للمباريات، بحيث يمكن لمئات الآلاف من المشجعين حضور مباريات فرقهم وكأنهم على المدرجات.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نظارات الواقع الافتراضي بدأت فعليا في إحداث ثورة رياضية، بعد نجاح تجربة بث مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي بهذه التقنية، وذلك في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعن ذلك قالت الصحيفة "كان النادي الباريسي أول نادٍ يحقق تصور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في رؤية ملعب سانتياغو برنابيو بسعة لا نهائية"، في إشارة إلى إمكانية إضافة ملايين المشجعين لمشاهدة مباريات الفريق وتشجيعه من المنزل، إلى جانب 80 ألفا متواجدين على مدرجات الملعب الشهير.

🕶️ Eliges la cámara, giras la cabeza y ves lo mismo que un aficionado en la grada 🏟️ Sin frío ni calor, sin moverte del sofá 📡 El PSG ya ha abierto el camino 💺 ¿El Bernabéu Infinito? Florentino lo tiene claro: millones de espectadores en butacas virtuales pic.twitter.com/yiRuDs8aZ9 — MARCA (@marca) March 4, 2025

وتتيح هذه النظارات لعشاق كرة القدم مشاهدة المباراة من منازلهم وكأنهم في الملعب باستخدام كاميرات 360 درجة موزعة داخله.

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وبإمكان الشخص اختيار زاوية المشاهدة كما يشاء وكأنه مخرج المباراة، وهو جالس على أريكة منزله أو حتى على السرير لكنه سيشعر وكأنه وسط المشجعين على المدرجات حيث يرى كل شيء من حوله بزاوية 360 درجة ويستمع لصوت الجماهير بتقنية ثلاثية الأبعاد، كل ذلك دون التعرض للبرد أو الحر.

🚨 BREAKING: Real Madrid are in negotiations with Apple to create ‘Infinite Santiago Bernabéu.’ So fans can watch matches from the glasses as if they are in the stadium. @marca pic.twitter.com/fpcrDnl9R5 — Madrid Zone (@theMadridZone) November 24, 2024

وعن تطبيق ذلك تقول الصحيفة "الفكرة ليست باهظة الثمن من الناحية التقنية كما أن الكاميرات المستخدمة صغيرة جدا ولا تؤثر على تجربة الجماهير في الملعب، لكن التحدي الأكبر هو بث المباريات بشكل مستقر وعالي الجودة لمئات الآلاف من المشتركين في الوقت نفسه".

فهذه التقنية تدعم البث بجودة 4K و8K لكن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على نوع النظارات المستخدمة مع ضرورة توفّر اتصال جيد بالألياف البصرية حتى يحصل الجميع على تجربة مشاهدة ممتازة.

وصرّح بيريز في وقت سابق "سيأتي يوم يكون لدينا 300 ألف مشجع لكن بدون تذاكر موسمية إلا إذا بنينا ملعبا ضخما بلا سعة نهائية".

وأضاف "أدرس التعاون مع شركة آبل فالأمر سهل جدا، مع هذه النظارات يمكن أن تحصل على تذكرة موسمية افتراضية وتشاهد المباريات وكأنك داخل الملعب، بل أقول إنها أفضل من المشاهدة من الملعب نفسه".

وعدّدت الصحيفة بعضا من فوائد هذا المشروع وهي:

يتيح للأندية التواصل مباشرة مع جماهيرها حول العالم كل أسبوعين.

يُنهي مشكلة إعادة بيع التذاكر.

تجربة ثرية للجماهير لحضور المباريات دون الحاجة للسفر أو دفع مبالغ ضخمة.

أتلتيكو مدريد السباق في إسبانيا

بدأ أتلتيكو مدريد بالفعل في بث مبارياته لكبار الشخصيات باستخدام نظارات الواقع الافتراضي من داخل ملعب واندا ميتروبوليتانو وهو أحد أفضل الملاعب المجهزة بالاتصال السريع.

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ووضع مسؤولو النادي المدريدي 4 كاميرات بزاوية 360 درجة توزّعت في نفق اللاعبين، المرمى، منطقة الصحافة ومركز التحكم في البث.

وكشفت "ماركا" عن نتيجة هذه التجربة فقالت "بعض المشاهدين أُصيبوا بالذعر عندما يسدد أحد اللاعبين الكرة نحو المرمى حيث يشعرون وكأن الكرة في طريقها إليهم مباشرة".

أما أحد مسؤولي أتلتيكو مدريد فقال "الناس مندهشون من هذه التجربة، حيث بات بإمكانهم دخول مناطق لم يكن مسموحا بها من قبل والاستمتاع بالمشاهدة وكأنهم داخل الملعب، كل ذلك من بيوتهم".

ويُمكن استيعاب نحو نصف مليون مشاهد للمباراة في الوقت نفسه ومن أي مكان بالعالم إذا تمت إدارة الخوادم بشكل صحيح.

ويؤكد خواكين مارتينيز الرئيس التنفيذي لشركة "بي ستديوم" (Bstadium) أن هذه التقنية جاهزة للاستخدام ولكنها ليست مثالية بشكل كامل.

وقال "التقنية موجودة بالفعل لكن ليست جاهزة للجميع بعد، مشاهدة مباراة كاملة لمدة 90 دقيقة بالنظارات قد تكون متعبة جدا".

البدائل المتوفرة لهذه التقنية

بدلا من ارتداء النظارات يكمن الحل في بث المباريات على شاشات ضخمة بزاوية 360 درجة عبر نظام يُطلق عليه "الحانة الغامرة" (Immersive Bar).

فعلي سبيل المثال تم بث مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في افتتاح الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية داخل مقهى، حيث جلس المشجعون فيه وهم يشعرون كأنهم داخل ملعب أولد ترافورد.

This was the view of Old Trafford from a bar in Los Angeles last night. 🔴 That's insane man. pic.twitter.com/u2ade2EQ5N — Paul Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll2) August 17, 2024

ومن المتوقع أن يصل سوق الواقع الافتراضي في الرياضة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يجعل هذه التكنولوجيا فرصة ذهبية للأندية الكبرى.