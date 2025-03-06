بترت يده وأصيب بالسرطان وواصل رفع الراية.. قصة مؤثرة لحكم إسباني

تُوفي الحكم الإسباني ديفيد جارسيا دي لا لوما، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 31 عاما، بعد معاناة مريرة مع مرض السرطان.

وعانى غارسيا من بتر ذراعه اليمنى بسبب السرطان، وهو ورم زليلي منعه من الظهور لأول مرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، بعد ترقيته في موسم 2020-2021.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نيمار خارج أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي list 2 of 2 مارسيلو: حاولت ضرب ميسي وصداقتي مع رونالدو بدأت بمشاجرة end of list

وواصل الحكم الشاب متابعة شغفه بعد التغلب على المرض، حيث حقق هدفه في تحكيم مباراة في فئته، في 10 سبتمبر/أيلول 2022 بين الفريق الرديف لأتلتيكو ​​مدريد ودون بينيتو.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن وفاته وقدم تعازيه لعائلته وأصدقائه على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب "كان ديفيد مثالا للنضال والمثابرة وحب التحكيم".

كما أعلن زملاؤه في جميع فئات كرة القدم الإسبانية أنهم سيرتدون شارات سوداء هذا الأسبوع تكريما له.