احتفال يتسبب في تمزق عضلي لنوير حارس بايرن ميونخ

فقد فريق بايرن ميونخ، جهود حارسه مانويل نوير بعد إصابة في ربلة الساق (السمانة) تعرض لها أثناء احتفاله بهدف لفريقه في المباراة التي فاز فيها على باير ليفركوزن 3-0 بدوري أبطال أوروبا.

وذكر بايرن -الخميس- أن نوير تعرض لتمزق في الألياف العضلية بربلة الساق اليمنى وأنه "سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة".

وسيغيب نوير عن مواجهة بوخوم بعد غد السبت بالدوري، ومباراة إياب دور الـ16 أمام ليفركوزن، ومواجهة يونيون برلين المقرر إقامتها يوم 15 من الشهر الجاري، ويتوقع أن يعود بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وخرج نوير وهو يعرج بعد وقت قصير من تسجيل جمال موسيالا للهدف الثاني في الدقيقة 54 من المباراة. وقال فينسنت كومباني، المدير الفني للنادي البافاري، يبدو أنه أصيب أثناء ركضه في الملعب للاحتفال مع زملائه.

ودخل يوناس أوربيغ، الذي تعاقد معه بايرن في الشتاء، بديلا له، حيث خاض أولى مبارياته مع الفريق ويمكن أيضا أن يلعب بشكل أساسي في المباريات المقبلة.

وقال كومباني مثنيا على أداء أوربيغ "هناك مباريات أسهل لتلعب فيها مباراتك الأولى". ووصفه بأنه "هادئ جدا وواثق جدا"، وأضاف أنه لا يضع عليه أي ضغط.

وقال أوربيغ "بالطبع كنت متحمسا للغاية لأنني تمكنت من خوض مباراتي الأولى في دوري أبطال أوروبا. حاولت أن أستوعب كل شيء، لكنني كنت في كامل تركيزي وحاولت التعامل مع الـ30 دقيقة التي لعبتها".

إعلان

انتقل الحارس الموهبة البالغ من العمر 21 عاما إلى بايرن ميونخ في يناير/كانون الثاني ويرى الكثيرون أنه خليفة محتمل للأسطورة مانويل نوير.