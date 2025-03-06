عقوية قاسية لفونسيكا مدرب ليون بعد اعتدائه على الحكم

تلقى باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ليون الفرنسي لكرة القدم، عقوبة عدم التواجد على مقاعد البدلاء لـ9 أشهر عقب مواجهة حدثت بينه وبين الحكم في مباراة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فونسيكا، الذي تلقى العقوبة الطويلة في عيد ميلاده الـ52، لن يتواجد على مقاعد البدلاء حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، وذلك بعد مواجهة بينه وبين الحكم الفرنسي بينوا ميلوت في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 على بريست في الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

وبعدما قام ميلوت بطرده، واجه فونسيكا الحكم بغضب، وصرخ في وجهه.

وحظرت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم دخول المدرب البرتغالي لغرف خلع ملابس لاعبي ليون حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

واعتذر فونسيكا، الذي تولى تدريب ليل وميلان من قبل، على سلوكه عقب المباراة.

وتولى فونسيكا تدريب ليل خلفا لبيير ساجي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وقاد الفريق في 3 مباريات فقط.

ويلتقي ليون، صاحب المركز السادس في الدوري الفرنسي، مع ستيوا بوخارست في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس.