لاعبون في الليغا يصومون شهر رمضان
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عشرات اللاعبين ممن ينشطون في أندية الدوري الإسباني لكرة القدم ملتزمون بفريضة الصيام خلال شهر رمضان المبارك.
ورغم استمرار المنافسات المحلية والأوروبية خلال الشهر الفضيل فإن 34 لاعبا قرّروا التمسك بأداء هذه الفريضة.
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وتضم القائمة التي نشرتها الصحيفة الإسبانية اسم 11 لاعبا مغربيا، إلى جانب مروان سنادي وهو أول لاعب وُلد في إقليم الباسك لأبوين مغربيين يرتدي قميص أتلتيك بيلباو.
ويوجد في صفوف ريال مدريد بطل الليغا في الموسم الماضي لاعبان اثنان يلتزمان بالصيام حسب "ماركا" هما الألماني أنطونيو روديغر والتركي الشاب أردا غولر.
ماركا | في الليغا هناك 34 لاعب يعتنقون الاسلام كديانة ويصومون شهر رمضان، منهم في ريال مدريد روديغير واردا غولر. pic.twitter.com/oEzeZzPLsE
— Insider Real (@RMCFarab) March 5, 2025
أما غريمه برشلونة فيضم في صفوفه لاعبين أيضا هما الإسبانيان لامين جمال وأنسو فاتي.
لامين يمال صائم 🫡
اثناء التدريبات الجميع توقف لشرب المياه، هو ذهب بعيدًا مع الكرة pic.twitter.com/TB56JG0N9w
— FCB World (@forcabarca_ar) March 1, 2025
ويُعد بلد الوليد هو الفريق الذي يضم في صفوفه أكبر عدد من اللاعبين الصائمين (7)، يليه فياريال بـ4 لاعبين.
وتاليا قائمة لاعبي الدوري الإسباني الملتزمين بفريضة الصيام في رمضان كما نشرتها ماركا:
- المغربي عبد الكبير عبقار لاعب ديبورتيفو ألافيس.
- المالي موسى ديارا لاعب ديبورتيفو ألافيس.
- الإسباني المولود لأبوين مغربيين مروان سنادي لاعب أتلتيك بيلباو.
- الإسباني لامين جمال لاعب برشلونة.
- السنغالي يوسف سابالي لاعب ريال بيتيس.
- المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس.
- الغيني إيلاش موريبا لاعب سيلتا فيغو.
- المغربي يونس عبدلاوي لاعب سيتا فيغو.
- المغربي عمر الهلالي لاعب إسبانيول.
- المغربي وليد شديرة لاعب إسبانيول.
- التركي بيرتوغ يلدريم لاعب خيتافي.
- الهولندي أرنوت دانغوما لاعب جيرونا.
- البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب لاس بالماس.
- المغربي منير الحدادي لاعب ليغانيس.
- الكوسوفي فيدات موريكي لاعب ريال مايوركا.
- الغاني عبد المؤمن لاعب رايو فاليكانو.
- السنغالي باتي سيس لاعب رايو فاليكانو.
- الألماني أنطونيو روديغر لاعب ريال مدريد.
- التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد.
- المغربي نايف أكرد لاعب ريال سوسيداد.
- المالي هماري تراوري لاعب ريال سوسيداد.
- الغيني مختار دياخابي لاعب فالنسيا.
- النيجري عمر صادق لاعب فالنسيا.
- التركي سينك أوزكاكار لاعب بلد الوليد.
- المغربي آدم إزنو لاعب بلد الوليد.
- المغربي أنور تُهامي لاعب بلد الوليد.
- المغربي سليم أملاح لاعب بلد الوليد.
- السنغالي أماث نيداي لاعب بلد الوليد.
- السنغالي مامادو سيلا لاعب بلد الوليد.
- السويسري إيراي كوميرت لاعب بلد الوليد.
- الإيفواري إريك بايلي لاعب فياريال.
- السنغالي باب غايي لاعب فياريال.
- المغربي إلياس أخوماش لاعب فياريال.
- الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب فياريال.