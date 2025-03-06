لاعبون في الليغا يصومون شهر رمضان

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عشرات اللاعبين ممن ينشطون في أندية الدوري الإسباني لكرة القدم ملتزمون بفريضة الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

ورغم استمرار المنافسات المحلية والأوروبية خلال الشهر الفضيل فإن 34 لاعبا قرّروا التمسك بأداء هذه الفريضة.

وتضم القائمة التي نشرتها الصحيفة الإسبانية اسم 11 لاعبا مغربيا، إلى جانب مروان سنادي وهو أول لاعب وُلد في إقليم الباسك لأبوين مغربيين يرتدي قميص أتلتيك بيلباو.

ويوجد في صفوف ريال مدريد بطل الليغا في الموسم الماضي لاعبان اثنان يلتزمان بالصيام حسب "ماركا" هما الألماني أنطونيو روديغر والتركي الشاب أردا غولر.

ماركا | في الليغا هناك 34 لاعب يعتنقون الاسلام كديانة ويصومون شهر رمضان، منهم في ريال مدريد روديغير واردا غولر. pic.twitter.com/oEzeZzPLsE — Insider Real (@RMCFarab) March 5, 2025

أما غريمه برشلونة فيضم في صفوفه لاعبين أيضا هما الإسبانيان لامين جمال وأنسو فاتي.

لامين يمال صائم 🫡 اثناء التدريبات الجميع توقف لشرب المياه، هو ذهب بعيدًا مع الكرة pic.twitter.com/TB56JG0N9w — FCB World (@forcabarca_ar) March 1, 2025

ويُعد بلد الوليد هو الفريق الذي يضم في صفوفه أكبر عدد من اللاعبين الصائمين (7)، يليه فياريال بـ4 لاعبين.

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وتاليا قائمة لاعبي الدوري الإسباني الملتزمين بفريضة الصيام في رمضان كما نشرتها ماركا: