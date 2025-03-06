شاهد.. مغني راب يصفع مصارعا قبل نزالهما في الفنون القتالية

أشعل مغني الراب البريطاني أولاغيد ويليام أولاتونغي الشهير بـ"كيه إس آي" (KSI) نزاله المرتقب ضد الأميركي ديلون دانيس في وقت مبكّر بتصرف مثير للجدل.

ومن المقرر أن تحتضن مدينة مانشستر الإنجليزية النزال بين "كيه إس آي" ودانيس نجم فنون القتال المختلط، وذلك يوم 29 مارس/آذار الجاري.

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وخلال وقوفهما وجها لوجه في المؤتمر الصحفي وجّه "كيه إس آي" صفعة على وجه دانيس، وهو تصرّف صدم جميع الحاضرين في المكان.

KSI JUST SLAPPED TF OUT OF DILLON DANIS DURING THE FACE OFF 😳😭 pic.twitter.com/WiUGM6rgAP — Happy Punch (@HappyPunch) March 4, 2025

من جهته لم يتمالك دانيس (31 عاما) أعصابه وحاول الانقضاض على خصمه القادم، لكن الأمن تدّخل في الوقت المناسب وفصل بينهما.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأمن تمكّن من السيطرة على الموقف سريعا وأخرج كلا المقاتلين من المكان بشكل منفصل.

وأشارت إلى أن دانيس لم يكن الخيار الأول لـ"كيه إس آي" بل الخامس، لكن صانع المحتوى البريطاني قرر خوض النزال ضده بعد فشله في الحصول على منافس.

وقال "كيه إس آي" في مؤتمر صحفي "سأفوز عليه بالضربة القاضية. أتمنى أن يكون ذلك في الجولة الرابعة".

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وأضاف "في الجولة الأولى سيحاول اختبار قوته أمامي لكنه سيدرك لاحقا أنه لا يستطيع فعل شيء ضدي، بعد ذلك سأدمّره لبضع جولات، وفي الجولة الرابعة سأخبره من هو الزعيم الحقيقي".

من جهته، ألمح دانيس على أنه سيكرّر أمام "كيه إس آي" ما فعله ضد لوغان بول (خنق المنافس) بالقول "سأخنقه حتى يفقد الوعي ثم سأدوس على رأسه وهو ميت".

وبحسب القوانين فإن دانيس سيواجه عقوبات إذا نفّذ وعيده.

وكان من المفترض أن يُقام هذا النزال في يناير/كانون الثاني 2023 لكن دانيس انسحب حينها، الأمر الذي زاد حدة التوتر والعداوة بينهما.

ولم يخض "كيه إس آي" البالغ من العمر 31 عاما أي نزال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين هُزم أمام مواطنه تومي فيوري.

وفي العام الماضي انسحب "كيه إس آي" من نزال 2 ضد 1 أمام الأميركيين سليم البحر وأنتوني تايلور، بسبب إصابة في يده.

أما دانيس فقد خاض أول نزال له في الليلة نفسها التي خسر فيها "كيه إس آي" أمام فيوري، حينها واجه مواطنه الأميركي لوغان بول.

وفي ذلك النزال خسر دانيس أيضا بعد استبعاده بقرار من الحكام لمحاولته خنق بول.