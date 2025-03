شاهد.. مغني راب يصفع مصارعا قبل نزالهما في الفنون القتالية

أشعل مغني الراب البريطاني أولاغيد ويليام أولاتونغي الشهير بـ"كيه إس آي" (KSI) نزاله المرتقب ضد الأميركي ديلون دانيس في وقت مبكّر بتصرف مثير للجدل.

ومن المقرر أن تحتضن مدينة مانشستر الإنجليزية النزال بين "كيه إس آي" ودانيس نجم فنون القتال المختلط، وذلك يوم 29 مارس/آذار الجاري.

وخلال وقوفهما وجها لوجه في المؤتمر الصحفي وجّه "كيه إس آي" صفعة على وجه دانيس، وهو تصرّف صدم جميع الحاضرين في المكان.

KSI JUST SLAPPED TF OUT OF DILLON DANIS DURING THE FACE OFF 😳😭 pic.twitter.com/WiUGM6rgAP

— Happy Punch (@HappyPunch) March 4, 2025