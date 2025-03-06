الفيفا يعلن عن مواعيد كأس العرب ومونديال الناشئين في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مواعيد بطولتي كأس العرب وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة اللتين تستضيفهما قطر هذا العام.

وتقرر أن تبدأ بطولة كأس العرب في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، وتختتم في 18 من الشهر نفسه، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. في حين تقام كأس العالم تحت 17 سنة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الدوري السعودي لكرة القدم الأفضل في آسيا list 2 of 2 بنزيمة يكشف خططه المستقبلية بعد الاعتزال end of list

ويشارك في كأس العرب 16 منتخبا من العالم العربي، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة للحدث الرياضي المرموق عام 2021.

وأعرب سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولتين، عن سعادته باستضافة البطولتين في رحاب دولة قطر، مشيرا إلى أن كأس العرب تشكل ملتقىً للأشقاء العرب للاحتفاء بالشغف المشترك بلعبة كرة القدم.

كما أكد أن كأس العالم تحت 17 سنة ستوفر منصة لاكتشاف المواهب الكروية الصاعدة على مستوى العالم وإلقاء الضوء عليها.

وقال سعادة الشيخ حمد "نتطلع إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من أنحاء المنطقة والعالم في ملاعبنا ومرافقنا الرياضية عالمية المستوى، حيث سيجدون بانتظارهم تجارب ثقافية غنية وتجربة مشجعين تتسم بالسهولة والسلاسة، يستعيدون خلالها الأجواء المميزة التي اختبروها خلال البطولات السابقة. نؤمن بتأثير الرياضة كأداة توحد الشعوب، وتمد جسور التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات، وهو ما يشكل حافزا لنا للاستمرار في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى".

إعلان

كأس العالم تحت 17 سنة

ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة 48 فريقا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يوما.

ومن المتوقع الإعلان قريبا عن الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولتين، كما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن معلومات تتعلق بالتذاكر.