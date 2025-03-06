نيمار يعود إلى تشكيلة منتخب البرازيل رغم إصابته مع سانتوس

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، استدعاء نيمار مهاجم سانتوس لتشكيلة المنتخب لمباراتي كولومبيا والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم هذا الشهر بعد غياب دام لأكثر من عام.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 33 عاما لإصابة في الركبة خلال مباراة البرازيل ضمن تصفيات كأس العالم ضد أوروغواي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويواجه صعوبة في العودة إلى أفضل مستوياته وتأمين مكان في الفريق.

وبعد فترة مخيبة للآمال قضاها مع نادي الهلال السعودي، عاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس في يناير/كانون الثاني الماضي، وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات، وهو ما لفت انتباه مدرب البرازيل دوريفال جونيور.

وخاض نيمار 128 مباراة دولية وسجل رقما قياسيا بلغ 79 هدفا لصالح منتخب بلاده، متجاوزا حصيلة بيليه البالغة 77 هدفا.

وكان نيمار جزءا من تشكيلة البرازيل الفائزة بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016 وساعدهم أيضا على احتلال المركز الثاني خلف الأرجنتين في بطولة كأس كوبا أميركا 2021.

وتحتل البرازيل المركز الخامس في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 18 نقطة من 12 مباراة وتستضيف كولومبيا في 21 مارس/آذار الجاري ثم تزور الأرجنتين بعدها بـ5 أيام.

إعلان

وتتأهل الفرق الستة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.