موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الشباب في الجولة الـ24 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة 7 مارس/آذار الجاري، على ملعب الأول بارك معقل النصر، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

فاز النصر على الشباب في مباراة الدور الأول 2-1، كما يتفوق في نتائج المواجهات السابقة بـ58 انتصارا مقابل 50 للشباب وانتهت 38 مباراة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب:

SSC1 HD (تعليق فهد العتيبي).

SSC1 SD.

وتتركز الأنظار على مباراة النصر الرابع (47 نقطة) والشباب السادس (39)، بعد عودة الأول من تعادل سلبي من أرض استقلال الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يواجه مدرب النصر الإيطالي ستيفانو بيولي عدة غيابات بسبب الإصابة مثل عبد الرحمن غريب، وسلطان الغنام، والإسباني ايميرك لابورت، وسامي النجعي، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، وعلي لاجامي وعبدوالله الخيبري، لذا يعمل على تأهيلهم وإيجاد بدائل لهم.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الشباب المباراة منتعشا بالصحوة مؤخرا، إذ استطاع استعادة التوازن بالفوز في آخر مباراتين.