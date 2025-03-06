موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الـ24 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة 7 مارس/آذار الجاري، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

فاز الهلال على الفيحاء بسهولة 3-صفر في الدور الأول، كما يتفوق في نتائج المواجهات السابقة بـ12 انتصارا مقابل 4 فقط للفيحاء وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء:

SSC EXTRA 1 HD (تعليق مشاري القرني)

SSC EXTRA 1 SD

تراجع الهلال

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 51 بفارق 6 نقاط خلف الاتحاد المنفرد بالصدارة، ويأتي الفيحاء في المرتبة الـ14 بـ22 نقطة.

لم يفز "الزعيم"، حامل اللقب 19 مرة قياسية، سوى مرة يتيمة في آخر 5 مباريات في الدوري، كما سقط الثلاثاء الماضي على أرض باختاكور الأوزبكي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الذي يحمل رقمه القياسي أيضا.

وقال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس عقب الخسارة أمام باختاكور "نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا الأمر بكل تأكيد يتسبب في الإصابات والإرهاق وبجهد بدني كبير".

تابع المدرب الخبير "لست حزينا بسبب الخسارة، لكنني حزين لخسارة لاعبين بالإصابة في هذه الأرضية السيئة".

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ويستمر غياب الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني والبرازيلي رينان لودي وعلي البليهي والبرتغالي جواو كانسيلو. كما يغيب لاعب الوسط ناصر الدوسري بسبب تراكم البطاقات.

في المقابل، يبحث الفيحاء عن مواصلة نتائجه الإيجابية بعد تولي البرتغالي بيدرو إيمانويل مهمة تدريبه.