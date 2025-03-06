نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

24 هدفا سجلت في 8 مباريات في جولة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت الثلاثاء والأربعاء ولم تنته أي مباراة بالتعادل السلبي في حين اكتفى فريقا دورتموند وليل بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحقق أرسنال أكبر نتجية في هذه الجولة وإحدى أكبر النتائج في تاريخ الأدوار الإقصائية في تاريخ المسابقة القارية الأم، بسحقه لأيندهوفن 7-1.

وفيما يلي نتائج مباريات ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

الثلاثاء:

كلوب بروج (بلجيكا) x أستون فيلا (إنجلترا) 1 – 3

ريال مدريد (إسبانيا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2 – 1

أيندهوفن (هولندا) x أرسنال (إنجلترا) 1 – 7

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x ليل (فرنسا) 1 – 1

الأربعاء:

فينورد (هولندا) x إنتر (إيطاليا) 0 – 2

باريس سان جيرمان (فرنسا) x ليفربول (إنجلترا) 0 – 1

بايرن ميونخ (ألمانيا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) 3 – 0

بنفيكا (البرتغال) x برشلونة (إسبانيا) 0 – 1

الفائزون بجائزة رجل المباراة

البرازيلي ردوريغو لاعب ريال مدريد

الحارس البرازيلي أليسون حارس ليفريول

الإسباني بيدري لاعب برشلونة

الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ

النرويجي مارتين أوديغارد لاعب أرسنال

الأيسلندي هاكون هارالدسون لاعب ليل الفرنسي

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان

الإنجليزي تايرون مينغز لاعب أستون فيلا