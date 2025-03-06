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نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

24 هدفا سجلت في 8 مباريات في جولة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (غيتي)
6/3/2025

24 هدفا سجلت في 8 مباريات في جولة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت الثلاثاء والأربعاء ولم تنته أي مباراة بالتعادل السلبي في حين اكتفى فريقا دورتموند وليل بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحقق أرسنال أكبر نتجية في هذه الجولة وإحدى أكبر النتائج في تاريخ الأدوار الإقصائية في تاريخ المسابقة القارية الأم، بسحقه لأيندهوفن 7-1.

وفيما يلي نتائج مباريات ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

الثلاثاء:
كلوب بروج (بلجيكا) x أستون فيلا (إنجلترا) 1 – 3
ريال مدريد (إسبانيا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2 – 1
أيندهوفن (هولندا) x أرسنال (إنجلترا) 1 – 7
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x ليل (فرنسا) 1 – 1

الأربعاء:

فينورد (هولندا) x إنتر (إيطاليا) 0 – 2
باريس سان جيرمان (فرنسا) x ليفربول (إنجلترا) 0 – 1
بايرن ميونخ (ألمانيا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) 3 – 0
بنفيكا (البرتغال) x برشلونة (إسبانيا) 0 – 1

الفائزون بجائزة رجل المباراة

  • البرازيلي ردوريغو لاعب ريال مدريد
  • الحارس البرازيلي أليسون حارس ليفريول
  • الإسباني بيدري لاعب برشلونة
  • الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ
  • النرويجي مارتين أوديغارد لاعب أرسنال
  • الأيسلندي هاكون هارالدسون لاعب ليل الفرنسي
  • الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان
  • الإنجليزي تايرون مينغز لاعب أستون فيلا
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المصدر : الجزيرة

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