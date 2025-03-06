نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
6/3/2025
24 هدفا سجلت في 8 مباريات في جولة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت الثلاثاء والأربعاء ولم تنته أي مباراة بالتعادل السلبي في حين اكتفى فريقا دورتموند وليل بالتعادل الإيجابي 1-1.
وحقق أرسنال أكبر نتجية في هذه الجولة وإحدى أكبر النتائج في تاريخ الأدوار الإقصائية في تاريخ المسابقة القارية الأم، بسحقه لأيندهوفن 7-1.
وفيما يلي نتائج مباريات ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:
الثلاثاء:
كلوب بروج (بلجيكا) x أستون فيلا (إنجلترا) 1 – 3
ريال مدريد (إسبانيا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2 – 1
أيندهوفن (هولندا) x أرسنال (إنجلترا) 1 – 7
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x ليل (فرنسا) 1 – 1
الأربعاء:
فينورد (هولندا) x إنتر (إيطاليا) 0 – 2
باريس سان جيرمان (فرنسا) x ليفربول (إنجلترا) 0 – 1
بايرن ميونخ (ألمانيا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) 3 – 0
بنفيكا (البرتغال) x برشلونة (إسبانيا) 0 – 1
الفائزون بجائزة رجل المباراة
- البرازيلي ردوريغو لاعب ريال مدريد
- الحارس البرازيلي أليسون حارس ليفريول
- الإسباني بيدري لاعب برشلونة
- الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ
- النرويجي مارتين أوديغارد لاعب أرسنال
- الأيسلندي هاكون هارالدسون لاعب ليل الفرنسي
- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان
- الإنجليزي تايرون مينغز لاعب أستون فيلا
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المصدر : الجزيرة