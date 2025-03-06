فيفا يدرس مقترحا مفاجئا في كأس العالم 2030

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اقتراحا مفاجئا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرجال في نسخة عام 2030 إلى 64 فريق، وهو ضعف عدد المنتخبات المشاركة في نسخة عام 2022 في قطر.

وقال "فيفا" في بيان له الخميس بعد يوم واحد من الاجتماع الذي عقده: "تم طرح مقترح بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 في النسخة المئوية عام 2030 وذلك بشكل عفوي من جانب أحد أعضاء مجلس "فيفا" وذلك قرب انتهاء الاجتماع".

وأضاف عن ذلك الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت: "تم أخذ الفكرة في الاعتبار لأن الفيفا ملتزم بتحليل أي اقتراح من أي عضو من أعضائه".

وقال مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن العضو الأوروغوياني إغناسيو ألونسو، هو من تحدث عن تلك الفكرة. وتحدث المصدران بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأن المناقشات كانت سرية.

وكانت أوروغواي قد استضافت أول نسخة من بطولة كأس العالم وفازت بها في عام 1930، ومن المقرر أن تستضيف مباراة في النسخة المئوية للبطولة.

وستقام النسخة الأولى من البطولة بالنظام الجديد (48 منتخبا) العام المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تتسع رقعة الاستضافة في نسخة عام 2030 التي سوف تقام في 6 دول في 3 قارات.