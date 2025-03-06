باكيتا نجم وست هام يواجه عقوبة الإيقاف مدى الحياة

يطالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على لوكاس باكيتا نجم وست هام يونايتد إذا ثبتت إدانته بالتلاعب في نتائج المباريات بحسب موقع تالك سبورت البريطاني.

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع لصانع الألعاب البرازيلي بشأن الجرائم المزعومة في مارس/آذار، ومن المتوقع أن تستمر 3 أسابيع.

ويتهم باكيتا بالحصول على 4 بطاقات صفراء متعمدة، حيث تصل عقوبة كل مخالفة إلى الإيقاف لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى مدى الحياة.

ووقعت هذه الحوادث خلال موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز والمباراة الافتتاحية للموسم التالي.

وحصل باكيتا على أول بطاقة صفراء مثيرة للجدل في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني عندما أسقط بوبكاري سوماري واصطدم على الفور بدنيس برايت.

أما الحادثة التالية لباكيتا فحدثت في 12 مارس/آذار 2023 بعد تدخل ضعيف من الخلف على قائد أستون فيلا جون ماكجين، وفي المباراة قبل الأخيرة لوست هام في موسم 2022-2023، تدخل باكيتا ضد لاعب ليدز يونايتد كريسينسيو سامرفيل في منتصف الشوط الثاني.

وجاء آخر الإنذارات الأربعة المذكورة أمام بورنموث عندما تلقى باكيتا البطاقة الصفراء بعد لمسة يد في الوقت بدل الضائع.

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وفي بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مايو/أيار الماضي، زُعم أن باكيتا "سعى بشكل مباشر للتأثير على التقدم" من خلال تلقيه عمدا حجزا "لغرض غير لائق يتمثل في التأثير على سوق المراهنات حتى يستفيد شخص أو أكثر من المراهنات".

ودافع البرازيلي عن نفسه بشدة في منشور على موقع إنستغرام عقب الاتهامات، وكتب "أشعر بالإحباط والحزن عندما أقرأ مقالات غير صحيحة وكاذبة في الصحافة، سواء في البرازيل أو إنجلترا، تدعي أنها تعرف تفاصيل عن قضيتي".

وتابع "بعض هذه المعلومات كاذبة تماما ويبدو أنها تهدف إلى الإضرار بصورتي. كما أشعر بالقلق من أنه على الرغم من أن هذه المعلومات كاذبة، إلا أن هذه المقالات تستشهد بمصادر قريبة من القضية".

وشارك باكيتا في 26 مباراة مع فريق "الهامرز" في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل 5 أهداف، لكنه غاب عن ثلاث من آخر 4 مباريات للفريق في الدوري بسبب الإصابة.