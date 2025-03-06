إنفانتينو يعلن عن قرار غير مسبوق في نهائي كأس العالم 2026

كشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قرار غير مسبوق سينفذ خلال المباراة النهائية من بطولة كأس العالم القادمة.

ومن المقرر أن يُقام مونديال 2026 في 3 دول هي الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز من العام نفسه.

وأعلن إنفانتينو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" أن الفيفا بصدد إقامة عرض موسيقي خلال فترة الاستراحة بين شوطي المباراة النهائية التي ستُجري على ملعب ميتلايف في مدينة نيوجرسي، وهو أمر سيحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

ومن المقرر أن يشارك في تنظيم هذا العرض الموسيقي الثنائي البريطاني كريس مارتن وفيل هارفي من فرقة "كولد بلاي" (Coldplay) اللذين يقع على عاتقهما اختيار قائمة الفنانين الذين سيؤدون ذلك العرض بالتعاون مع مشروع الفقر العالمي (Global Citizen).

وكتب إنفانتينو "كان من دواعي سروري التحدث مع الأصدقاء والزملاء الذين حضروا مؤتمر الشركاء التجاريين والإعلاميين لكأس العالم 2026 فقد ناقشنا معا خططا مثيرة للغاية".

وأضاف "يمكنني أن أؤكد إقامة أول عرض موسيقي بين الشوطين في نهائي كأس العالم، سيكون هذا لحظة تاريخية للبطولة وعرضا يليق بأضخم حدث رياضي في العالم".

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ويرى موقع "سبورت بيبل" البريطاني أن هذا القرار قد يفجّر حالة من الجدل، وتساءل في الوقت ذاته عما إذا ما كان "فيفا" سيعلن لاحقا تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين (مدتها القانونية 15 دقيقة) من أجل هذا العرض الموسيقي.

كذلك أكد إنفانتينو أن مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع ستُجرى في أجواء احتفالية "غير مسبوقة"، بعد أن كشف عن وجود مناقشات حول استحواذ الفيفا على ميدان التايمز في تلك الفترة.

يُذكر أن النسخة 23 من كأس العالم ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، وهي المرة الأولى أيضا في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1930.