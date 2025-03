أسطورة ليفربول: الفوز على سان جيرمان أحد أكبر السرقات في تاريخ كرة القدم

اعترف جيمي كاراغر نجم ليفربول الأسبق أن فوز فريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا هو واحدة من أكبر السرقات في تاريخ كرة القدم.

ويرى كثيرون ومن بينهم كاراغر أن ليفربول سرق الفوز من الفريق الباريسي الذي سيطر بالكامل على المباراة التي جرت أمس الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، في وقت سجّل فيه الريدز هدفه الوحيد من فرصة يتيمة.

وخلال المباراة سدد باريس سان جيرمان 28 مرة منها 11 بين القائمين والعارضة وفق إحصائية أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، بينما وصل ليفربول إلى شباك مضيّفه عن طريق البديل هارفي إليوت قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وقال كاراغر خلال تحليله المباراة "لا أصدّق ما رأيته. باريس كان مذهلا وسحق ليفربول، لكنه خسر في النهاية".

وأضاف "هذه واحدة من أكبر السرقات التي ستراها في تاريخ كرة القدم".

من جهته، أقّر الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول بأنه فريقه كان محظوظا، فقال بعد المباراة "حتى لو انتهى اللقاء بالتعادل لكنا محظوظين، كانوا الفريق الأفضل خاصة في الشوط الأول وحتى في الثاني صنعوا الكثير من الفرص".

أما الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان فلم يخف إحباطه من النتيجة مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه كان الطرف الأفضل.

وقال إنريكي "أنا فخور جدا بفريقي لكن في بعض الأحيان تكون كرة القدم غير عادلة. كانت هذه ربما أفضل مباراة لنا هذا الموسم والموسم الماضي من حيث الأداء الهجومي والدفاعي".

وأوضح "ليفربول لعب 5 دقائق فقط أما بقية المباراة فكانت لنا بالكامل، خسرنا لأن أليسون قام بتصديات مذهلة، لو فازوا بدوري الأبطال هذا الموسم وهو أمر وارد جدا فهذه المباراة ستظل في الذاكرة لسنوات".

وفي الوقت نفسه أشاد كاراغر بالأداء الكبير الذي قدّمه البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، حيث تصدى لـ9 تسديدات خطيرة منها 4 للجورجي خفيشا كفاراتسخيليا واستحق على إثرها جائزة رجل المباراة.

وقال كاراغر "عندما فاز ليفربول بدوري الأبطال آخر مرة (2018-2019) كان لأليسون تصد حاسم ضد نابولي في دور المجموعات وكان ذلك لحظة فارقة".

وزاد "ما فعله اليوم لم يكن مجرد تصديات بل كان أعظم أداء له في مسيرته على الإطلاق، سيبقى ذلك في الذاكرة لسنوات".

