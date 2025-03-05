خبير ماركا التحكيمي: هدف دياز نجم ريال مدريد ليس شرعيا

أثار الهدف الذي سجّله الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد في مرمى أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا جدلا بين خبراء التحكيم في إسبانيا.

وهز دياز أمس شباك أتلتيكو بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني حيث أعاد التقدم لفريقه 2-1 ومنح الريال الانتصار في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة، وهو هدف فجّر الجدل حول صحته من عدمه بسبب تداخل زميله البرازيلي فينيسيوس في اللعبة.

ويرى كثيرون أن هذا الهدف كان يتوجب إلغائه لأن فينيسيوس حجب الرؤية عن يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو وفق رأيهم.

واتفق بافيل فيرنانديز المحلل التحكيمي في راديو ماركا مع هذا الرأي حيث أكد أن الهدف الثاني كان من المفترض إلغاؤه لأن الحالة "واضحة جدا".

وقال فيرنانديز "هناك تسلل في هدف دياز، تسلل غير مباشر، فينيسيوس كان متقدما عن زميله أثناء التسديد في وقت لم يستطع فيه حارس أتلتيكو رؤية الكرة لوجود اللاعب البرازيلي أمامه".

وأضاف "لا يوجد لديّ شك في ذلك، الحكم (الفرنسي كليمون توربان) ليس هو المسؤول عن هذا الخطأ بل مساعده في غرفة تقنية الفيديو الذي لم يبلّغه".

😱 ¡El gol de Brahim debió ser ANULADO!@PavelFdez : "Vinicius está en posición ilegal y en la línea de disparo, a metro y medio de Oblak" 📻https://t.co/NLZYeq0iTi pic.twitter.com/JzhfaDl6Rv — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 4, 2025

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لكن الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس كان له رأي آخر اختلف فيه مع فيرنانديز، حيث يرى أن الهدف صحيح.

وحلل غونزاليس لقطة الهدف لصحيفة "آس" الإسبانية بالقول "فينيسيوس كان يتحرك بعيدا عن المرمى والكرة اتجهت للزاوية الأخرى، لم يكن بإمكان أوبلاك (حارس أتلتيكو) الوصول إليها".

وتابع "بمجرد خروج الكرة من قدم دياز كان أوبلاك يراها وحاول التصدي لها لكنه لم يتمكن، الحكم اتخذ القرار الصحيح".

ودعم غونزاليس رأيه بالإشارة إلى وضعية أوبلاك أثناء تسديد الكرة حيث قال "إذا كان حارس أتلتيكو لا يرى الكرة فلماذا كان جسده متجها نحوها؟ هذا يؤكد أنه لم يتأثر بوجود فينيسيوس".

وحقق ريال مدريد أسبقية طفيفة على حساب جاره أتلتيكو قبل موقعة الإياب المرتقبة والمقررة يوم الأربعاء المقبل 12 مارس/آذار الجاري على ملعب واندا ميتروبوليتانو.