بالفيديو.. فوز صعب لريال مدريد وساحق لأرسنال بثمن نهائي أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد الإسباني 2-1 بصعوبة على مواطنه أتلتيكو، وسحق أرسنال الإنجليزي مضيفه أيندهوفن الهولندي 7-1 يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025.

قدم ريال مدريد بداية قوية في المباراة، وتقدم بهدف رودريغو بعد 4 دقائق فقط، لكن أتلتيكو دخل في أجواء المباراة تدريجيا، وأدرك التعادل بمراوغة رائعة وتسديدة مذهلة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 32.

استمتع بمشاهدة جمال هدف جوليان ألفاريز في مرمى الفريق الملكي 🔥⚽️😮#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد pic.twitter.com/NgB0ot4hAI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2025

وجاء هدف فوز ريال في الدقيقة 55 عن طريق براهيم دياز، الذي تألق بشكل كبير في استغلال مساحة صغيرة داخل منطقة الجزاء المزدحمة، وسدد كرة منخفضة سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

وتقام مباراة العودة الحاسمة على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو الأسبوع المقبل.

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أرسنال يسحق أيندهوفن

أحرز أرسنال 3 أهداف في غضون 13 دقيقة خلال الشوط الأول، ثم أضاف 4 أهداف أخرى بعد الاستراحة ليسحق أيندهوفن 7-1.

افتتح جورين تيمبر التسجيل في الدقيقة 18، ثم أضاف الشاب إيثان نوانيري الهدف الثاني قبل أن يسجل ميكل ميرينو الهدف الثالث في الدقيقة 31.

وقلص بطل هولندا الفارق عبر ركلة جزاء نفذها نوا لانج لتصبح النتيجة 3-1 بنهاية الشوط الأول.

لكن أرسنال أضاف هدفين في أول ثلاث دقائق من الشوط الثاني ليعزز هيمنة الفريق الضيف، إذ أضاف القائد مارتن أوديغارد ولياندرو تروسار اسميهما إلى قائمة المسجلين في المباراة.

وأحرز أوديغارد هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 73 قبل أن يحرز البديل ريكاردو كالافيوري الهدف السابع قبل خمس دقائق من النهاية ليكمل الانتصار الساحق لفريقه.

وفي مباراة ثالثة، سجل ليل هدفا من أول تسديدة له على المرمى في الدقيقة 68 ليفرض التعادل على مضيفه بروسيا دورتموند في ذهاب ثمن النهائي أيضا.

وتقام مباراة الإياب في فرنسا يوم 12 مارس/آذار الحالي.