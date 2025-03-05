نيمار خارج أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية أن ضم نيمار دا سيلفا نجم سانتوس ليس ضمن أولويات نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعاد نيمار إلى ناديه القديم سانتوس البرازيلي في يناير/كانون الثاني بعد تجربة قصيرة بقميص الهلال السعودي انتهت بسبب كثرة الإصابات.

وتوج نيمار بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2015، لكنه انتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بصفقة ما زالت قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

وينتهي تعاقد نيمار جونيور مع سانتوس في يونيو/حزيران المقبل، وسجل 3 أهداف في 7 مباريات منذ عودته للفريق البرازيلي.

وأشارت تقارير خلال الأسابيع الماضية إلى أن النجم البرازيلي حريص على العودة إلى برشلونة للمرة الأخيرة قبل كأس العالم 2026 في صفقة انتقال مجانية، لكن آخر الأنباء القادمة من كامب نو تؤكد أن النادي الكتالوني لا يبدي حماسا كبيرا لفكرة الانتقال.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن برشلونة لا يفكر في نيمار لأن لديهم الكثير من الأولويات الأخرى هذا الصيف.

خيارات أخرى

وكشفت الصحيفة أن فريق هانسي فليك حريص على جلب مهاجم آخر وليس في حاجة إلى تعزيز مركز الجناح المهاجم ويعتبر ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل أو لويس دياز نجم ليفربول ورافائيل لياو مهاجم ميلان خيارات رئيسية.

إعلان

ويقدم روبرت ليفاندوفسكي أداء جيدا (21 هدفا في الليغا) لكن الإدارة عازمة على ضم اسم جديد لدعمه في خط الهجوم.

وأضاف المصدر ذاته أن أحد أسباب صرف النظر عن ضم نيمار هو أنه لا يلائم الشروط التي حددتها إدارة النادي للصفقات الجديدة سواءً من حيث الجودة بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها أو العمر (33 عاما).

بدورها، قللت صحيفة "دياريو سبورت" أيضا من إمكانية انتقال نيمار لأن فليك يريد فريقا مليئا بالشباب والحيوية، مما يعني أن نيمار ببساطة ليس مناسبا. كما يُعتقد أيضا أن النادي يريد تعزيز مركز الظهير لإضافة المزيد من خياراته الدفاعية.