كواليس طرد سلوت مدرب ليفربول في البريميرليغ.. شتائم بذيئة وتهديد

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن الكلمات التي وجهها الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر بعد نهاية ديربي الميرسيسايد الشهر الماضي، وتسببت بطرده وإيقافه.

وكانت مباراة ليفربول ومضيفه إيفرتون المؤجلة من الجولة الـ15 من البريميرليغ وجرت يوم 12 فبراير/شباط 2025 على ملعب غوديسون بارك قد شهدت نهاية مثيرة للغاية، إذ نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل 2-2 بعد دقيقتين من نهاية الوقت بدل الضائع.

وبعد إطلاق صافرة النهاية شوهد سلوت على أرض الملعب وقد دخل في مشادة مع أوليفر، انتهت بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي كشف أخيرا عن الأسباب الكاملة لطرد سلوت ومساعده سيبكي هولشوف، والعقوبات التي فُرضت على المدرب الهولندي بإيقافه مباراتين مع غرامة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني.

وجاء في تقرير صادر عن اللجنة التأديبية، التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والمكونة من 3 أشخاص، "بعد صافرة النهاية اقتحم أرني سلوت مدرب ليفربول أرض الملعب لمواجهة الحكم وطاقمه، وكان أسلوبه عدوانيا".

What Arne Slot really said to Michael Oliver which resulted in a touch-line ban 😲 pic.twitter.com/8VZsKUJ2HZ

وأضاف "استخدم سلوت كلمات مسيئة أثناء مصافحة الحكم، حيث قال: لقد أعطيتهم كل شيء اللعنة، ثم أتبع ذلك بالقول آمل أن تكون فخورا بأدائك".

وواصل التقرير "بعد حوالي دقيقة من ذلك عاد سلوت لمصافحة الحكم مرة أخرى وقال له: إذا لم نفز بالدوري سألومك، اللعنة"، وتابع "ثم التفت إلى الحكم المساعد وصرخ مرتين قائلا: هذه فضيحة. اللعنة".

وأتم "نتيجة لذلك رفع الحكم (أوليفر) البطاقة الحمراء في وجهه".

أما هولشوف مساعد سلوت فقد اقتحم الملعب بدوره بعد صافرة النهاية وواجه الحكم بشكل عدواني مفرط، وفق التقرير الصادر عن اللجنة التأديبية ذاتها.

If we don't win the league, I'll f**king blame you.” pic.twitter.com/sei6oX62yC

“You f**king gave them everything. Hope you’re proud of your performance.

وأوضحت "قيل إنه وصف الحكم بأنه قمامة، ثم تحدث بكلمات اللعنة، وأعطاهم كل شيء، عار".

وتابعت "حاول الحكم الابتعاد عنه لكن هولشوف استمر في ملاحقته، حتى تمت السيطرة عليه من قبل زملائه، لكنه ظل يصرخ قمامة، اللعنة".

وختمت "تم طرده هو الآخر من قِبل الحكم".

من جهته، اعترف سلوت وهولشوف بتجاوزهما اللوائح، لكن الهولندي يصّر على أن كلامه الذي قاله ليس ذلك الذي ورد في تقرير الحكم.

وحسب سلوت فإنه قال "إذا لم نفز بالدوري سأكون ممتنا لك على ذلك"، وليس "سألومك اللعنة"، لكنه وبالمجمل أقّر بأن تصرفاته كانت "غير مقبولة".

Arne Slot told Michael Oliver after the game against Everton that he'd "f*cking given them everything" and hopes he was "proud of his performance."

He also said: "if we don't win the league, I'll f*cking blame you." pic.twitter.com/2tN8bnLKkD

— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) March 4, 2025