موعد مباراة ليفربول ضد سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة سان جيرمان ضد ليفربول اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الفرنسي في العاصمة باريس، ويديرها طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الحكم الدولي دافيدي ماسا.

وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان:

beIN Sports HD 1 (تعليق حسن العيدروس)

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 1 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتعادل سان جيرمان وليفربول في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين التي انتهت بانتصارين لكل فريق.

وأنهى ليفربول دوري المجموعة الواحدة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الصدارة برصيد 21 نقطة، واحتل سان جيرمان المركز الـ15 بـ13 نقطة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، كما ينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي أيضا بـ62 نقطة بفارق 13 نقطة عن مارسيليا أقرب منافسيه.