اتهامات بالسرقة وحالة تحكيمية جدلية بنزال لقب الوزن الخفيف بالملاكمة

احتفظ بطل الوزن الخفيف جيرفونتا "تانك" ديفيس بلقب رابطة الملاكمة العالمية بعد تعادله مع لامونت "ذا ريبر" روتش في نزال مثير امتد 12 جولة وتخللته حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

ووفقا لمجلة "ذا رينغ" دخل ديفيس، المصنف الأول في الوزن الخفيف النزال في مركز باركليز في بروكلين، كمرشح مفضل بنسبة1-16 وفقا لموقع "درافتكينغ".

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وكان الجميع يتوقع أن يواصل ديفيس سلسلته الرائعة من الانتصارات، التي بلغت 30 انتصارا 28 منها بالضربة القاضية، لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعا.

سجّل الحكم إيريك مارلينسكي النزال لصالح جيرفونتا ديفيس بنتيجة 113-115، بينما منح الحكمان جلين فيلدمان وستيف ويسفيلد النزال تعادلا بنتيجة 114-114.

ورغم أن النزال كان حافلا بالتحولات، إلا أن هناك حادثة أثارت الكثير من الجدل وأثرت على نتيجة المعركة ففي الجولة التاسعة، تعرض ديفيس لسلسلة من اللكمات من روتش، وهذا أدى إلى سقوطه على ركبته.

وفي لحظة السقوط، توجه ديفيس إلى زاويته حيث قام أحد أفراد فريقه بمسح وجهه باستخدام منشفة، وهو ما يعد خرقا لقوانين الملاكمة، لأنه يُمنع أي تدخل خارجي أثناء النزال.

كما لم يخصم الحكم ستيف ويليس نقطة من ديفيس، رغم أن السقوط كان من المفترض أن يُحتسب كضربة قاضية مكتفيا بتحذير شفهي لديفيس.

استياء وإحباط

يعتقد روتش (25 انتصارا 10 منها بالضربة القاضية وتعادلان وهزيمة) أنه تعرض لظلم تحكيمي بعد انتهاء نزاله أمام بطل العالم في الوزن الخفيف.

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وبعد النزال، عبر عن استيائه قائلا "أنا محبط قليلا من القرار، شعرتُ أنني انتزعت الفوز. هذا ما يفعله الملاكمون المهرة، يُظهرون قدراتهم في الحلبة. كنت واثقا من فوزي، لكن يمكننا إعادتها".

وأضاف "هذا الأمر طبيعي بالنسبة لي، فأنا من فئة الملاكمين الحقيقيين. لطالما كنت من النخبة، واليوم أثبت ذلك. جيرفونتا ملاكم رائع، وأنا ممتن له على الفرصة التي مكنتني من إثبات خطأ المشككين، سواء من الإعلاميين المزيفين أو الجماهير التي كانت تقلل من شأني. الجميع رأى كيف تغيرت التوقعات رغم أنني لم أحقق الفوز رسميا، إلا أنني أعتبره انتصارا شخصيا، لكنني لن أكتفي بذلك، أريد انتصارا حقيقيا".

بدوره أعرب بطل الوزن المتوسط تيرينس كروفورد عن استيائه من قرار الحكم، قائلا "فاز روتش وكان ينبغي اعتبار ذلك ضربة قاضية لم أر قط شخصا يركع على ركبته ولا يعتبر ذلك ضربة قاضية".

هذه التصريحات كانت بمثابة إشارة واضحة لوجود حالة تحكيمية مثيرة للجدل كان يمكن أن تغير النتيجة بحسب موقع "ذا رينغ".

وفي أعقاب الجدل الذي أثير بعد النزال، أعلن جيلبرتو ميندوزا، رئيس رابطة الملاكمة العالمية، عزمه السعي لإقامة نزال فوري بين ديفيس وروتش.

وأوضح ميندوزا أن الرابطة ستقوم بتقديم طلب لرابطة الملاكمة العالمية (WBO) للتصويت على قرار إقامة نزال عودة بين البطلين، مع إمكانية تسوية هذه المسألة بشكل نهائي.