برشلونة يسعى لفك عقدة لازمته 9 سنوات في دوري أبطال أوروبا

يأمل برشلونة الإسباني في استغلال تألقه هذا الموسم من أجل كسر عقدة لازمته في دوري أبطال أوروبا منذ حوالي 9 سنوات وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويحل برشلونة الليلة عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 22:00 بتوقيت القاهرة ضيفا على بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.

وتأتي هذه المباراة بعد شهر ونصف تقريبا من المواجهة الأخيرة بين برشلونة وبنفيكا في مرحلة الدوري والتي حقق فيها الفريق الكتالوني انتصارا مثيرا للغاية 5-4 حيث يسعى إلى تكرار نتيجة الفوز مرة أخرى من أجل كسر لعنة عدم الفوز في ذهاب الدور ثمن النهائي، والتي تلازمه منذ موسم 2015-2016.

ويعود آخر انتصار لبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال حين فاز على أرسنال الإنجليزي على ملعب الإمارات بهدفين دون رد سجلّهما نجمه السابق ليونيل ميسي.

ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن برشلونة من تحقيق أي فوز في مباراة الذهاب بهذه المرحلة، حيث خاض 6 مباريات تعادل في 4 منها وخسر مرتين، والأسوأ من ذلك أنه لم يصل من الأساس إلى ثمن النهائي في موسمين متتاليين بعد خروجه المبكّر من دور المجموعات.

🇦🇷 Leo Messi struck twice at Arsenal #OTD in 2016 👊#UCL pic.twitter.com/fGWNplYRQN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022

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وبدأت السلسلة السلبية موسم 2016-2017 حين خسر البرسا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء 0-4، ورغم تحقيقه الريمونتادا الشهيرة إيابا 6-1، لكن هذه الهزيمة كانت "بداية اللعنة" وفق وصف الصحيفة الإسبانية.

وتاليا نتائج برشلونة في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ فوزه على أرسنال عام 2016.

2016-2017: خسر برشلونة 0-4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

2017-2018: تعادل برشلونة 1-1 مع تشلسي الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

2018-2019: تعادل برشلونة 0-0 مع ليون الفرنسي على ملعب غروباما ستايديوم.

2019-2020: تعادل برشلونة 1-1 مع نابولي الإيطالي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا "سان باولو قديما".

2020-2021: خسر برشلونة 1-4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب كامب نو.

2021-2022: ودّع برشلونة دوري الأبطال مبكرا من دور المجموعات.

2022-2023: ودّع برشلونة دوري الأبطال مبكرا من دور المجموعات.

2023-2024: تعادل برشلونة 1-1 مع نابولي الإيطالي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

ورغم هذه النتائج السلبية إلا أن برشلونة نجح في التأهل إلى ربع النهائي في 5 مناسبات، ولم يُقصَ إلا مرة واحدة وكان ذلك موسم 2020-2021 حين تعادل مع باريس سان جيرمان إيابا 1-1.